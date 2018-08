Robert Redford se despide de su carrera como actor

AFP | La estrella se jubilará, al menos como actor. El ganador de un Oscar, de 81 años, contó que la próxima película "Old Man & His Gun" será su última actuación. "Nunca digas nunca, pero concluí bastante bien que esto sería para mí en términos de actuación, y (voy a) moverme hacia la jubilación después de esto porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años", dijo.