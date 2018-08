Danny DeVito no niega nada

ML | El astro de Hollywood y ahora de la televisión asegura que en ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’, de FXX, que estrena nueva temporada, jamás se ha negado a ninguna acrobacia. "Me han expulsado de las ventanas; Salgo de los sofás desnudos ", dijo Danny DeVito. Agregó que es muy bueno para hacer cualquier cosa.