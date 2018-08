Tom Cruise sobrevive al acecho de Winnie the Pooh

EFE | "Mission: Impossible - Fallout", protagonizada por Tom Cruise, se mantuvo en lo más alto de la taquilla estadounidense en su segundo fin de semana en cartelera a pesar del acecho de "Christopher Robin", la película de Disney sobre el universo de personajes de Winnie the Pooh.

"Mission: Impossible - Fallout", dirigida y escrita por Christopher McQuarrie, recaudó 35 millones de dólares En la cinta, el equipo que trabaja con el agente Ethan Hunt (Cruise) lleva a cabo una operación de alto riesgo que le llevará por París, Londres y la región de Cachemira para evitar un ataque terrorista global. Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Angela Bassett y Vanessa Kirby completan el reparto.

Por su parte, "Christopher Robin", dirigida por Marc Foster, ingresó 25 millones de dólares. La obra lleva al protagonista (Ewan McGregor) de vuelta al bosque de los Cien Acres, el lugar donde disfrutó de niño junto al popular oso y el resto de sus amigos, justo en un momento en el que su vida familiar se desmorona. Hayley Atwell, Bronte Carmichael y Mark Gatiss aparecen también en el elenco. El tercer lugar fue para la comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", con 12,3 millones de dólares.

Esta parodia de las películas al estilo de James Bond, que cuenta con Mila Kunis y Kate McKinnon, cuenta cómo dos amigas íntimas se ven envueltas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su exnovio era realmente un espía. En el cuarto puesto aparece "Mamma Mia! Here We Go Again", con 9 millones de dólares. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried regresan en una película que vuelve a apostar por las canciones del grupo sueco ABBA.

La quinta plaza fue para la cinta de acción "The Equalizer 2", con 8,8 millones de dólares. En el filme, el personaje de Denzel Washington, un agente retirado especializado en operaciones clandestinas para el Gobierno estadounidense, debe emplear toda su destreza para hacer frente a un grupo de asesinos implacables con una relación muy estrecha con su pasado.