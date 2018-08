#Metoo tuvo varios inicios

ML | La adaptación a la pantalla del best seller Dietland, centrado en la obsesión de la sociedad con la pérdida de peso, no se hizo esperar. La productora Marti Noxon se encargó, en una versión de 10 episodios.Fue antes de que el huracán Harvey Weinstein sacudiera Hollywood y pusiera en marcha a #Metoo y Time’s Up.