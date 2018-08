Fallece el modelo Zombie Boy, famoso por sus tatuajes de estilo cadavérico

EFE | El modelo canadiense Rick Genest, más conocido como Zombie Boy debido a sus característicos tatuajes que simulaban una mezcla entre esqueleto y cuerpo despellejado, falleció este jueves, según confirmó su agencia de representantes.

Genest saltó a la fama cuando su chocante apariencia le llevó a participar en el video musical de la canción "Born this Way" de Lady Gaga, en 2011, lo que le valió para iniciar su carrera en las pasarelas, durante la cual trabajó con fotógrafos de renombre, como Steven Klein y Terry Richardson, según detalló la agencia Dulcedo en su web. Precisamente fue Lady Gaga quien reveló, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el modelo, de 32 años, optó por quitarse la vida, extremo que no ha sido confirmado por las autoridades de Montreal, la ciudad canadiense en la que vivía.

"El suicidio de mi amigo Rick Genest, Zombie Boy, es más que devastador. Hemos trabajado juntos para cambiar la cultura, poner la salud mental en el foco y tratar de acabar con el estigma de que no se puede hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o a la familia hoy mismo. Debemos salvarnos los unos a los otros", escribió la cantante. Por su parte, la agencia de Genest dijo estar "sufriendo y en estado de shock" por esta "tragedia" que ha supuesto el fin de "un icono de la cultura popular".

"Recibimos la desgraciada noticia a primera hora de la tarde y los miembros del equipo han venido a apoyar a su familia y amigos en este momento difícil y oscuro", añadió Dulcedo Management en un comunicado divulgado en su página de Facebook. Según han informado diversos medios locales, el modelo fue hallado sin vida en su residencia de Plateau Mont-Royal, un barrio residencial de Montreal, pero por momento las autoridades no se han pronunciado.