Festival Rana Dorada es para educar a la familia

Una vez más el Instituto Smithsonian busca crear conciencia sobre la protección de la rana dorada, anfibio representativo de Panamá.A partir del 11 de agosto se celebrará el Festival de la Rana Dorada y tendrá lugar, este sábado, en Punta Culebra de 11:00 a.m., a 3:00 p.m., donde contarán con juegos didácticos sobre anfibios, artes para niños y exhibición de esta especie.El domingo en Gamboa podrás conocer el proyecto de rescate y conservación de anfibios, exhibición de esta especie y laboratorio con expertos en la rana. La cita es de 9:00 a.m., a 5:00 p.m. Ese mismo día estarán en el Valle de Antón con una caminata que se desarrollará de 6:00 a 11:00 a.m.Por su parte el martes 14 de agosto Día de La Rana Dorada todas las familias podrán entrar gratis de 9:00 a.m., a 1:00 p.m., al Níspero donde tendrán exhibiciones y tour guiado.En la Feria Internacional del Libro del 14 al 19 de agosto contarán con actividades gratuitas para toda la familia y del 1 al 17 de agosto la cita será en el Pasillo del Koala de Albrook Mall para que los visitantes puedan aprender de forma gratuita sobre la especie.Karoline SantanaTwitter: @karolinelizInstagram: @karo1722