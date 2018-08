Beto Cuevas le da nuevo impulso a su carrera

Un nuevo comienzo es lo que tendrá el cantante chileno Beto Cuevas, quien conmemorará en 2019 sus 30 años de trayectoria musical.Por eso prepara un disco con Warner Music, que saldrá en el 2019 y el primer sencillo es la versión actualizada de su éxito “Fuera de mí”, en la que invitó a la cantante Ana Torroja.Aseguró que todavía no tiene una fecha para cantar en Panamá.BC. La segunda canción que saldrá es un tema inédito que se llama “Rosas en el lodo” y la interpretaré junto a Catalina García, del grupo colombiano Monsieur Periné; es una especie de diálogo entre un hombre y una mujer. El ritmo es diferente a lo que he hecho antes, suena como a lo que era Los Ángeles Negros, sé que le gustará al público.BC. Pastelero a sus pasteles. Respeto mucho todos los estilos musicales, hay gusto para todo; en el caso mío, si me aventurara a hacer algo en ese ritmo, sería mero oportunismo, me gusta ser auténtico y honesto.BC. Si me hacen el favor de hablar con Rubén Blades y le dicen que me encantaría invitarlo a grabar una canción, ahí estaría el dueto con él. Crecí escuchando su música. Quién no escuchó Pedro NavajaBC. No, soy dueño del grupo, lo que se acabó fue mi relación con mis excompañeros, eso es parte del pasado. No tengo razón para volver a trabajar, lo que podría, el día de mañana, es rehacer una versión de ese concepto, pero con ellos no vuelvo a trabajar.