Pequeños deleitan al público con el concierto “Colores en el viento”

ML | La vida es bella, Do Re Mi de La Novicia Rebelde, Samba Lelé, Símbolo, Canon Give It Up, fueron algunas de las piezas que interpretaron cerca de 200 niños, niñas y adolescentes con edades de 4 a 17 años, de los coros de San Miguelito y San Antonio en el concierto “Colores en el viento”, que se dio en el Teatro Anita Villalaz. Los pequeños demostraron su talento.