Negocia para ser asesino en el cine

EFE | El actor venezolano Édgar Ramírez negocia protagonizar la cinta "The Last Days of American Crime" para la plataforma digital Netflix, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.Si llegaran a un acuerdo, Ramírez se pondría a las órdenes del realizador francés Olivier Megaton, que dirigió "Taken 2" (2012) y "Taken 3" (2014) con Liam Neeson como estrella."The Last Days of American Crime" será una adaptación a la gran pantalla del cómic de Rick Remender, que imaginaba un futuro en el que el Gobierno de Estados Unidos prepara una tecnología que impedirá cometer cualquier tipo de crimen.Ramírez interpretaría a Graham Bricke, un criminal que quiere dar un gran golpe antes de que la implantación de esa tecnología gubernamental que lo haga imposible. Las primeras informaciones acerca de la película señalan que su tono será al estilo "Sin City" y de la saga "The Purge".Ramírez se ha convertido en un actor muy requerido en Hollywood en los últimos años gracias a películas como "Joy" (2015), "Hands of Stone" (2016) o "Bright" (2017).