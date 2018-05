Morgan Freeman exige a CNN retractarse de acusaciones de acoso sexual Escrito por AFP. Publicado en Vida y Cultura

AFP | El abogado del actor Morgan Freeman exigió este martes, 29 de mayo de 2018, a la cadena CNN que se retracte de las acusaciones contra su cliente, a lo que la televisora se negó.

"Toda la historia fue construida en una farsa", escribió el abogado Robert Schwartz en la misiva a la que tuvo acceso la AFP.

"Hemos presentado a CNN evidencia objetiva, incluidos videos y declaraciones de rechazo oficiales por las llamadas 'víctimas', de que los supuestos incidentes que dieron vida a la historia nunca pasaron", siguió Schwartz en el documento, en el que destaca sus "preocupaciones" por "la falta de supervisión" de los periodistas de la cadena "y su gran falta de ética al atacar injustificadamente al Sr. Freeman".

CNN reveló el jueves pasado un largo reportaje basado en 16 testimonios anónimos -ocho de ellos de supuestas víctimas- que describieron los constantes comentarios inapropiados y sexuales del actor de 80 años a miembros de los equipos de producción de sus películas y a periodistas.

Algunas describieron que había un ambiente "tóxico" en su productora.

"CNN respalda a sus reporteros y responderá enérgicamente a cualquier intento del Sr. Freeman o sus representantes de intimidarnos para que no cubramos este importante asunto público", respondió la cadena en un comunicado.

La periodista Chloé Melas -coautora del artículo- incluyó su propia experiencia en una rueda de prensa, donde, con seis meses de embarazo, Freeman le dijo al ver su barriga: "Me encantaría estar allí dentro".

El artículo cita además a una asistente de producción en "Un golpe con estilo", que aseguraba que el actor le sobaba la parte baja de la espalda y trataba de levantarle la falda, preguntándole si llevaba ropa interior.

El sindicato estadounidense de actores, SAG, informó que estudia retirarle un premio honorífico que le entregó en enero tras las denuncias.

"Melas azuzó y presionó a los supuestos 'testigos' para que dijeran cosas malas sobre el Sr. Freeman y trató de hacer que confirmaran su parcialidad contra él", fustigó Schwartz, que denunció intentos de "intimidación".

Tyra Martin, une periodista citada en el artículo, negó en redes sociales haberse sentido acosada por el ganador del Óscar por "Million Dollar Baby".

Admitió que se sintió incómoda cuando Freeman le pidió que no se bajara la falda cuando se le levantó, pero que en ningún momento se sintió en peligro.

Freeman ha hecho dos declaraciones sobre el hecho, en una de las cuales dijo sentirse "devastado" por estas denuncias que ponen en riesgo su carrera.

"No creé ambientes de trabajo inseguros, no asalté [sexualmente] a mujeres, no ofrecí empleos o ascensos a cambio de sexo. Cualquier sugerencia de que lo hice es completamente falsa".

