Tomar té no ayuda a quemar grasa, es un mito

El té es una bebida que tiene múltiples beneficios a la salud gracias a sus ingredientes, aunque se deben tomar con cautela, dijo la nutricionista Fanny Cardoze.

“Algunos tés aportan antioxidantes, no todos. El té negro no beneficia en nada, solo tiene cafeína y no es saludable. Los tés no queman grasa, no existe esa reacción, es un mito”, destaca Cardoze.

Agregó que hay muchos que hablan de ellos como si fueran una maravilla nunca antes vista, pero tampoco es que gracias a un té la salud va a mejorar, sino se tiene un hábito de vida saludable.

“El paradigma de que comí frituras, luego me tomo un té y eso va ayudar a que mi estómago esté mejor, es falso”, aseveró la experta.

Aliado contra enfermedades

Por su parte, la nutricionista Alexandra Carvajal cuenta que algunas infusiones son utilizadas como un arma para combatir la diabetes y algunos tipos de cáncer; también ayudan a pacientes con la retención de líquido.

“El té de manzanilla es relajante. Cuando tienen algún síntoma digestivo la gente suele prepararse uno, no puedo decir que relaja el estómago, pero le hace sentir mejor al paciente”, expresó.

Cero azúcares

Para poder obtener los beneficios de estas infusiones es importante que se consuman sin azúcar, manifiesta la educadora en diabetes Alexandra Carvajal.

“No debería agregarle edulcorante, si lo va hacer se recomienda agregar una cucharadita o cinco gramos máximo”, relató.

Además, aconsejó no tomar té en grandes cantidades porque la persona podría deshidratarse al perder demasiados líquidos.

ML | Algunos toman té de canela para bajar la glicemia o desintoxicar.

ML | La infusión de hierbabuena ayuda con trastornos digestivos.

ML | La infusión de jengibre funciona para limpiar el organismo.

ML | La manzanilla, para el insomnio y aliviar cólicos menstruales.

