"T'ACH" del Chef Collins gana premio como mejor libro de herencia culinaria del mundo

T’ACH Cocina Autóctona Panameña” del Chef Charlie Collins, fue galardonado con el premio ”Best in the World Culinary Heritage” por resaltar la herencia culinaria de Panamá, entre 120 títulos que competían en esta misma categoría en los Gourmand World Cookbook Awards 2018, celebrados ayer en Yantai, China.El libro, que contó con el patrocinio de la Autoridad de Turismo de Panamá y se ha promocionado en ferias y eventos gastronómicos internacionales, es un recorrido por todo nuestro país rescatando recetas, ingredientes y los secretos culinarios mejor guardados por los cocineros panameños.El premio fue entregado por el fundador de los Gourmand Cookbook Awards, Edouard Cointreau, en el Pabellón del Vino en Yantai (China), al Chef Collins, considerado estandarte del movimiento que se denominó “Nueva Cocina Panameña”.Tras recibir el premio, el Chef Collins expresó sentirse “tremendamente orgulloso de este galardón por el reconocimiento que supone para la gastronomía panameña, porque con él aportamos otro granito de arena al posicionamiento de nuestra cocina en el panorama gastronómico internacional.”Gustavo Him, administrador de la ATP— por su parte—indicó que “el libro muestra el potencial que tiene Panamá en turismo gastronómico, rescatando nuestro patrimonio culinario y dándolo a conocer a nivel internacional”.En la premiación 2018, T’ACH estuvo nominado en las categorías Latin American - Published in Latin American, Culinary Travel/Tourism y Culinary Heritage, siendo esta última en la que obtuvo el galardón.Los Gourmand World Cookbook Awards se crearon en 1995 y desde entonces cada año reconoce a los mejores libros de cocina y vinos, tanto impresos como digitales, así como en formato televisivo."T'ACH Cocina Autóctona Panameña" es la segunda publicación en la carrera profesional del Chef Collins, después de "Cien Años Una Historia", en homenaje a los más de cien años del Hotel Panamonte, del cual es propietario y Chef Ejecutivo.

