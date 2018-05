Nigga graba con el cubano Patricio Amaro Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

El Romantic Style Nigga participa de una nueva versión de la canción “Quiero que me bailes sensual”, del artista cubano Patricio Amaro.Explica que el resultado fue muy bueno y al público le ha gustado, por eso grabaron el video en La Habana y harán un tour junto al grupo For U por Estados Unidos, donde visitarán a la comunidad cubana en ese país y tendrán entrevistas en los canales Telemundo y Univisión.Además, promueve su sencillo “Cerquita de mí”, una fusión de música latina que ha gustado en México.Cuenta que por ahora no está pensando en los premios, sino en trabajar fuerte para abrirse paso en el mercado de Estados Unidos y que los reconocimientos llegarán en el tiempo preciso.En cuanto a las controversiales declaraciones de Aleks Syntek, piensa que el mexicano manejó mal el tema de las canciones vulgares y considera que fue muy despectivo contra el género urbano.“Nos encasilló a todos en una misma burbuja y no todos hacemos música soez o sucia. Además, soy de los artistas que tiene buenas letras, en el sentido que son románticas”, narró.

