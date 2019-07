AFP | YOOZOO Games se prepara para una maratón épica de juegos el próximo mes, mientras los jugadores de todo el mundo calientan motores para convertir sus esfuerzos en pantalla en comidas; todo ello en apoyo a la lucha contra el hambre del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en algunas de las regiones más vulnerables del mundo.



Los aficionados a los juegos podrán disfrutar de funciones y eventos exclusivos durante esta iniciativa, que se extenderá durante una semana. Al unirse a ella, ayudarán a recaudar fondos cruciales para el Programa Mundial de Alimentos. La premisa es muy simple: cuanto más juegas, más dona YOOZOO.

#GTarcadeHungerHeroes es un llamamiento de GTarcade para que experimente, comparta y sensibilice a más personas sobre la existencia del hambre, participando en actividades divertidas y caritativas que ayudarán al PMA en su misión de hacer frente a la escasez de alimentos.



Desde YOOZOO Games explicaron: "Durante 10 años hemos tenido la inmensa fortuna de llevar la alegría a millones de personas en todo el mundo, a través de los videojuegos. El apoyo que hemos recibido de nuestros leales seguidores nos ha permitido apoyar una multitud de causas importantes. Este año, queremos ampliar aún más los límites y ayudar a proporcionar asistencia urgente a aquellos que realmente más lo necesitan".



Para la maratón de GTarcade, YOOZOO ha creado una página de equipos en el sitio ShareTheMeal del Programa Mundial de Alimentos. Todo el dinero recaudado ayudará a importantes proyectos del PMA para hacer frente al hambre, promover la seguridad alimentaria y ofrecer asistencia alimentaria.

Echa un vistazo al trailer de la maratón de juegos aquí.



Hay tres maneras de participar en el evento Hunger Heroes de GTarcade y ayudar a recaudar fondos en la lucha contra el hambre:

1) Twittea una foto de tu "comida sonriente" con el hashtag #GTarcadeHungerHeroes. Por cada tweet que envíes, YOOZOO Games donará una comida al PMA.

2) Únete a la maratón de juegos de GTarcade. Del 12 al 18 de agosto, por cada hora de emisión en directo, YOOZOO Games donará una comida al PMA. Como "bono maratón" adicional, dos horas de juego en directo también serán recompensadas con 10 dólares en monedas del juego, mientras que más de 12 horas producirán 100 dólares en monedas del juego.

3)Obtén características exclusivas uniéndote a la maratón de juegos de Hunger Heroes. Recoge cuatro alas o cofres del tesoro en el juego, que pueden canjearse por una donación para una comida al Programa Mundial de Alimentos. Los jugadores podrán ver a sus personajes favoritos convirtiendo esos objetos en comidas para la campaña ShareTheMeal del Programa Mundial de Alimentos.



Para más detalles sobre el evento, visite la página oficial aquí: https://pact.gtarcade.com/en/hungerHeroes.html



GTarcade Hunger Heroes is a charity gaming marathon held by GTarcade in the fight against hunger and famine. (Graphic: Business Wire)

Únete a la charla en Twitter y Facebook con el hashtag #GTarcadeHungerHeroes Únete a la maratón de juegos en GTarcade: https://www.gtarcade.com/ Lee más sobre el Programa Mundial de Alimentos aquí: https://www1.wfp.org/