Francia buscará acuerdo con EEUU antes de agosto sobre tasa a gigantes de internet

Francia quiere alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre el impuesto que impuso a los gigantes tecnológicos, antes de la reunión del G7 a fines de agosto, afirmó este sábado el ministro de Economía, Bruno Le Maire.El ministro reaccionó así a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien el viernes calificó a la tasa francesa de una "estupidez" del presidente Emmanuel Macron, al tiempo que amenazó con aumentar aranceles al vino francés."Queremos trabajar estrechamente con nuestros amigos estadounidenses para lograr una tasación universal de las actividades digitales", dijo Le Maire a la prensa."Queremos entre ahora y fines de agosto (cuando los jefes de Estado del G7 se reunirán en Biarritz, suroeste de Francia) llegar a un acuerdo", añadió.Con este fin, Le Maire tenía previsto entrevistarse este sábado por la tarde con su homólogo estadounidense, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, para avanzar en esa iniciativa.Le Maire recordó que el objetivo era alcanzar un acuerdo a nivel de los países de la OCDE para finales de 2020.El ministro también destacó que "no hay voluntad" de que la tasa francesa, llamado impuesto Gafa, grave solo a las grandes firmas tecnológicas estadounidenses."Multinacionales estadounidenses, europeas o chinas tienen una actividad digital, a veces sin presencia física en un territorio, y pagan poco o ningún impuesto", recordó."Esta situación no es aceptable y es nuestro interés colectivo lograr una justa imposición de tasas a las actividades digitales en el mundo", destacó.El GAFA, acrónimo que designa a Google, Amazon, Facebook y Apple, es un impuesto a las grandes empresas del sector basado no en los beneficios, sino en el volumen de negocios, en espera de una armonización de las normas a nivel de la OCDE.