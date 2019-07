Judíos alemanes denuncian que se venden libros antisemitas en Amazon

El Consejo central de judíos alemanes denunció el sábado la venta en Amazon de libros antisemitas y de artículos que glorifican el nazismo."Es absolutamente inaceptable que se vendan vía Amazon camisetas y pegatinas glorificando el nazismo, o incitando al odio contra las minorías", se lamentó el presidente del Consejo, Josef Schuster, en entrevista al grupo de medios RND.El gigante mundial de la venta en línea tiene "una gran responsabilidad moral y social", agrega Schuster, que exige a las autoridades que "retiren inmediatamente estos artículos de la circulación e inicien de forma sistemática acciones penales".Según Schuster, entre las obras abiertamente antisemitas figuran "Der Jude als Weltparasite" ("El judío como parásito mundial") o "Judas: el enemigo mundial".La primera obra estaba efectivamente disponible el sábado por la mañana, por 20 euros, en la plataforma de venta en línea.El Consejo central se alarma asimismo por la venta de pegatinas con inscripciones en letras góticas como "Auch ohne Sonne braun" ("Incluso sin sol pardo") o "Nordische Wut kennt keine keine Gnade" ("La rabia nórdica no conoce la piedad, no hay piedad"), efectivamente en venta en Amazon.Interrogada por RND, Amazon no quiso hacer comentarios.