Reguladores de EEUU aprueban multar a Facebook por USD 5.000 millones por violación de datos

Los reguladores estadounidenses aprobaron una multa de 5.000 millones de dólares para Facebook con el fin de zanjar una investigación sobre los fallos de protección de datos y privacidad de la red social, informó el viernes el Wall Street Journal.El periódico detalló que la Comisión Federal de Comercio (FTC) aprobó ese acuerdo en una votación de 3 a 2, con la discrepancia de los dos miembros demócratas de la agencia de protección al consumidor.Según el diario, el acuerdo, que sería la mayor sanción impuesta por violaciones a la privacidad, aún necesita la aprobación del Departamento de Justicia antes de que se finalice.Facebook no respondió de inmediato a una consulta de AFP sobre el acuerdo.El acuerdo coincide con la estimación que Facebook hizo a principios de este año: la red social dijo que esperaba pagar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en acuerdos legales por "prácticas de datos de usuarios".La FTC anunció el año pasado la reapertura de su investigación sobre un acuerdo de privacidad de 2011 con Facebook después de que los datos personales de decenas de millones de usuarios fueran utilizados por la consultora política Cambridge Analytica.Facebook también se ha enfrentado a dudas sobre si compartió de forma inapropiada los datos de los usuarios con socios comerciales en violación del acuerdo anterior.La mayor red social del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios, también ha enfrentado cuestionamientos sobre privacidad de parte de autoridades de estados de Estados Unidos y de reguladores de todo el mundo.Algunos críticos de Facebook han dicho que la compañía debería enfrentar sanciones más duras incluyendo el monitoreo de sus prácticas de datos. También, que el presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, debería hacerse responsable personalmente de las sanciones.Charlotte Slaiman, del grupo de consumidores Public Knowledge, dijo que no estaba claro si el acuerdo requeriría cambios en las prácticas comerciales de Facebook, pero sugirió que la división partidista en la votación fue un mal presagio."Espero que se cumplan las condiciones adicionales establecidas en las prácticas comerciales de Facebook", dijo Slaiman en un comunicado."Esas condiciones deben proteger no solo la privacidad del usuario, sino también la oportunidad de los usuarios de dejar Facebook fácilmente y elegir a un competidor si así lo desean".