Alianza Ford-Volkswagen se extiende para desarrollar vehículos eléctricos y autónomos

Los fabricantes de automóviles Volkswagen y Ford anunciaron el viernes que ampliarán su alianza para incluir el desarrollo de autos eléctricos y autónomos.

La compañía alemana y su competidora estadounidense profundizan así un acuerdo de cooperación anunciado en enero de este año, por el que ya están fabricando en forma conjunta furgonetas y vehículos utilitarios.

El nudo de este nuevo esfuerzo de cooperación es la filial de Ford dedicada al desarrollo de vehículos autónomos, Argo AI, que pasará a pertenecer en partes iguales a las dos compañías.

Volkswagen volcará en esa empresa 2.600 millones de dólares, 1.000 millones en líquido y 1.600 millones más a través de la incorporación de su propia compañía de vehículos autónomos, Autonomous Intelligent Driving (AID).

La inversión de Volkswagen valoriza a Argo AI en más de 7.000 millones de dólares y permitirá a Ford aprovechar tecnología de su competidor alemán para comercializar "al menos un" vehículo de alto volumen completamente eléctrico en Europa a partir de 2023.

La alianza prevé que Ford utilice el Modular Electric Toolkit (MEB), desarrollado por Volkswagen y sobre el que funcionan todos sus nuevos autos eléctricos.

Según Ferdinand Dudenhoeffer, analista alemán del Center for Automotive Research, Ford no tenía en carpeta antes de esta alianza ningún modelo eléctrico para el mercado europeo, y desarrollarlo por sí mismo no estaba dentro de sus posibilidades.

"Uno tiene que invertir hoy para ver los primeros beneficios en 2030, y hay grandes y nuevos competidores en este espacio", dijo el analista.

El director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, dijo que la alianza ayudará a su compañía a reducir costos en el desarrollo de automóviles con cero emisión de carbono.

Para Volkswagen, este anuncio también es un intento de pasar página después de hace tres años fuera denunciada de instalar deliberadamente un programa informático para falsear las emisiones de sus vehículos diésel.

"Esto puede ayudar a las dos compañías a reinventarse como líderes en la innovación tecnológica", dijo Jessica Caldwell, analista de Edmunds, sitio especializado en autos.

"Convencer a los consumidores de pasarse en masa a los vehículos eléctricos no es un código fácil de descifrar, pero con dos compañías del tamaño de VW y Ford trabajando juntas para resolver este puzle puede acelerar el proceso".