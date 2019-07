WarnerMedia lanzará a comienzos de 2020 su nuevo servicio streaming en Estados Unidos y entre su programación tendrá la exitosa serie "Friends", que ya no estará en su futuro competidor Netflix.El nuevo servicio entrará en un ya muy congestionado mercado, que tiene además de Netflix, plataformas como Hulu y Amazon Prime Video, además de las que planea lanzar Disney, NBC Universal y Apple en el corto plazo."HBO Max reunirá la diversa riqueza de WarnerMedia para crear una programación y experiencias de usuario nunca antes vistas en una plataforma de streaming", dijo este martes Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment.Max contará con los vastos contenidos de Warner Media en cine y televisión, que incluyen éxitos como "Juego de Tronos" y "Friends".La popular comedia de los seis amigos en Nueva York, que terminó en 2004, es, según versiones de prensa, uno de los shows más vistos de Netflix, que recibió la licencia para transmitir sus 236 capítulos en 2014.Netflix, que raramente publica cifras de audiencia, pagó 100 millones de dólares para extender la licencia un año más en 2018, indicaron medios especializados."Sentimos mucho ver partir a 'Friends' al servicio de streaming de Warner a comienzos de 2020 (en Estados Unidos). Gracias por todos los recuerdos, chicos", escribió Netflix en Twitter seguido de un emoji de una tacita de café.El precio por el nuevo servicio aún no fue anunciado este martes, pero un portavoz de Warner dijo a la AFP que más detalles serán anunciados en los próximos días.Los servicios a la carta son cada vez más populares entre los consumidores, que se alejan de la televisión tradicional lineal.El anuncio indicó que la compañía madre AT&T ofrecerá un único servicio streaming, expandiendo el ya existente de HBO con contenido de Time Warner y Turner Television.De esta forma, la plataforma gana derechos exclusivos para shows como la comedia "El príncipe del rap" con el entonces joven Will Smith, y "Lindas mentirosas"HBO Max debutará con unas 10.000 horas de "contenido premium", según el comunicado.AT&T pagó 85.000 millones de dólares para adquirir Time Warner en junio 2018, luego que un juez rechazara un desafío antimonopolio de la administración Trump.Ante las críticas de concentración de poder, AT&T ha dicho que busca crear un jugador capaz de competir en un negocio dominado por las plataformas en línea.