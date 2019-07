Polémica por el videoarbitraje (VAR) en Copa América

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que no entiende por qué Lionel Messi fue expulsado en la victoria contra Chile ni cuál es el criterio del VAR en la Copa América.



"Yo todavía no entiendo qué es lo que hizo Messi para estar expulsado", dijo Scaloni tras el partido al comentar la polémica decisión arbitral que terminó con la expulsión por roja directa del astro argentino y el defensa chileno Gary Medel.



Ambos jugadores recibieron roja directa por un forcejeo tras una pugna por un balón que se perdía por la línea de fondo cuando faltaban diez minutos para el descanso.



Según las imágenes de televisión, Medel trató de dar un cabezazo en dos ocasiones a Messi, que se retiró para no ser golpeado.



Los jugadores argentinos pidieron que la jugada fuera analizada por el videarbitraje (VAR), una tecnología que se utilizó por primera vez en esta Copa América, pero su petición no fue atendida y quedaron expulsados los dos jugadores.



"La sensación del partido de hoy es todavía más extraña que la del otro día. No entiendo todavía el criterio del VAR en esta Copa", criticó el estratega, en referencia la según él injusta derrota contra Brasil en semifinales el pasado martes.



"O el criterio es malo, o no se ponen de acuerdo. A mí me parece que no la tienen clara todavía en cuanto al sistema VAR", agregó en declaraciones reproducidas por la cuenta de twitter de la selección.



Tras ese partido, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)protestó por los "graves y groseros errores arbitrales", entre ellos la omisión en el uso del VAR "en por lo menos dos jugadas concretas que claramente influyeron en el resultado final del partido".

Scaloni, un joven e inexperto técnico que sustituyó al despedido Jorge Sampaoli tras la dramática eliminación en octavos de final del Mundial-2018 contra Francia, admitió que sabía desde un principio que la Albiceleste "iba a ir creciendo a medida que pasara la Copa".



En la primera fase, Argentina tuvo un desempeño más que mediocre y terminó clasificándose a cuartos por los pelos. Pero de ahí en adelante mejoró mucho en el juego.



"Argentina siempre va a ser una selección que estará en las finales o las semifinales. Estábamos convencidos de que íbamos a hacer un buen papel, aún perdiendo el primer partido seguíamos convencidos. La mejor Argentina se vio cuando pasó de ronda", dijo.



Scaloni fue ratificado en el banquillo argentino como mínimo hasta esta Copa América, con el objetivo de cortar la sequía de títulos que arrastra la selección desde la Copa América de 1993. El tercer lugar sabe a poco.