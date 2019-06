Un sitio de internet restringe un foro de discusión favorable a Trump

El sitio de internet de debates Reddit restringió el miércoles la visibilidad de un foro a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a reiterados mensajes en los que se apela a la violencia.Reddit ha puesto "en cuarentena" el foro "The_Donald", seguido por 750.000 usuarios, según The Washington Post, lo que significa que ya no aparece, por ejemplo, en las recomendaciones ni en el motor de búsqueda de la propia página de internet.Para acceder al foro, la página pregunta al usuario si está "seguro de querer acceder" al grupo que está "en cuarentena" debido a "problemas importantes" por violar las reglas relacionadas con el contenido. El internauta tiene que elegir entre "continuar" o "no, gracias".Las violaciones más recientes en el foro "incluyen amenazas de violencia contra policías o funcionarios responsables" de Oregón, informó Reddit.La policía de este estado de la costa oeste recibió la orden de arrestar a un grupo de republicanos que se había fugado para impedir la adopción de una ley contra el cambio climático en el senado estatal.Reddit aplica la cuarentena a los foros que no quiere prohibir pero que pueden ser "muy insultantes o perturbadores". La idea es "evitar que las personas accedan accidentalmente a cierto contenido sin querer o sin el contexto necesario".Esta decisión podría provocar la ira de Trump, que en diferentes ocasiones ha denunciado que su voz y la de los republicanos son acalladas en sitios web o redes sociales.El mismo día que Reddit tomaba esta decisión, por ejemplo, el presidente acusó a Twitter de "censura" para favorecer a sus adversarios del partido Demócrata.