Facebook evalúa una política específica para videos trucados, según Zuckerberg

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo el miércoles que sería "sensato" que la red social adopte una política específica en materia de videos trucados, también conocidos como "deepfake" o "falsificación profunda", en los que se hace creer que la gente dice palabras que nunca ha dicho.Al igual que otros contenidos, los "'deepfakes' en particular, son un tema para el que estamos evaluando cuál debería ser la política" de Facebook, declaró Zuckerberg, quien recientemente fue víctima de un video de este tipo publicado en su filial Instagram, que no lo eliminó."Probablemente tendría sentido tener una política diferente y tratarla de manera diferente a la forma en que tratamos la desinformación clásica", dijo, señalando, sin embargo, que Facebook no quería ser el árbitro de la verdad.Las declaraciones de Zuckerberg se dieron en una conferencia en Aspen, en el estado de Colorado, que fue transmitida en internet.Los videos "deepfakes" se han multiplicado y son cada vez más realistas gracias a los avances y la democratización de las herramientas de inteligencia artificial.Facebook utiliza herramientas de verificación externas ("fact-chekers"), incluida la AFP, para etiquetar cierto contenido como "falso" o engañoso.La red social modifica sus algoritmos para limitar su propagación, pero se niega a eliminarlos, lo que explica por qué el grupo se negó a retirar un video recientemente manipulado de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.El video, que se convirtió rápidamente en viral, no era un "deepfake" sino que se había ralentizado para que Pelosi pareciera expresarse con dificultad, como si estuviera borracha.