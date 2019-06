Assange no tendrá su vista de extradición a EEUU hasta febrero de 2020

La justicia británica decidirá sobre la petición estadounidense de extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para juzgarlo por espionaje, durante una vista fijada para finales de febrero de 2020.





Durante una sesión de procedimiento, la jueza Emma Arbuthnot ordenó "una audiencia de cinco días en febrero, probablemente a partir del 24 de febrero", anunció un portavoz judicial en Londres.



A finales de octubre, se celebrará una vista para determinar, entre otras cosas, qué tribunal estudiará la solicitud de Estados Unidos.



Assange no estuvo presente en la sala el viernes, pero siguió el procedimiento por videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, en el sudeste de Londres, donde cumple una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.



"175 años de mi vida están en juego", dijo el australiano de 47 años, aludiendo a la duración de la pena a la que puede ser condenado. También afirmó que "WikiLeaks no es más que una publicación".



Assange "está sometido a una enorme presión, enfrentado a un caso complejo y de enorme envergadura", después de haber "sufrido las consecuencias de su confinamiento en la embajada y ahora en la cárcel", dijo a la AFP su abogada británica, Jennifer Robinson.



"Perdió peso y vomita"

El fundador de WikiLeaks está actualmente ingresado en la unidad médica de la cárcel.



"Estoy preocupado por él porque está mal", dijo a la AFP el cineasta australiano John Pilger, que asistió a la vista. "Lo visité en prisión, ha perdido mucho peso y vomitaba", agregó.



Estados Unidos presentó 18 cargos contra Assange, que vivió casi siete refugiado en la legación diplomática ecuatoriana, donde fue detenido el 11 de abril por las autoridades británicas después que Quito le retirase el asilo concedido por el anterior presidente Rafael Correa.



Dieciséis de las 17 acusaciones de Estados Unidos contra Assange en virtud de la Ley de espionaje se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks cuando en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados.



Un cargo separado concierne presuntas actividades de piratería informática.



Si es condenado por todos ellos, podría ser sentenciado a hasta 175 años de cárcel.



La decisión que la justicia británica tome en febrero podrá ser recurrida por los abogados de Assange, que ya anunciaron su determinación a luchar hasta el final para evitar que sea entregado a Estados Unidos.



Con gritos de "¡Sólo hay una decisión: no a la extradición!", medio centenar de personas manifestaron su apoyo al controvertido fundador de WikiLeaks a las puertas del tribunal. Enarbolaban banderolas y pancartas en las que podía leerse "Liberen a Julian Assange" y "Esto no es procesamiento, es persecución".



"Libertad de prensa"

Estados Unidos había presentado formalmente el martes la solicitud definitiva de extradición.



La lectura de la acusación "es muy reveladora de la naturaleza de todo el caso", consideró el martes el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, quien subrayó que la legislación antiespionaje invocada por la justicia estadounidense es un "marco jurídico arcaico" que "nunca antes se ha utilizado contra un editor y un periodista".



Este caso constituye un "momento decisivo para la preservación del periodismo" y "para la libertad de prensa", insistió, aunque Estados Unidos afirme que Assange no es periodista.



El abogado Christophe Marchand, miembro del equipo jurídico del australiano, teme que si éste "pone el pie en territorio estadounidense, no abandone nunca el país. Pasará en la cárcel el resto de su vida porque es una cuestión de venganza".



Las autoridades estadounidenses le reprochan haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación de documentos diplomáticos íntegros, pero se vieron asimismo en un grave aprieto por la divulgación de actividades de su ejército en Irak y Afganistán.



También la oenegé de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional pidió que las autoridades británicas no accedan a la petición de extradición porque Assange "corre un riesgo real y grave de ataque a sus derechos" en Estados Unidos.



Aunque siempre afirmó temer una extradición a Estados Unidos, el experto informático se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para escapar a una orden de detención de la justicia sueca, que lo buscaba por presunta violación de una mujer y agresión sexual de otra en agosto de 2010.



Assange siempre negó estas acusaciones y los casos fueron archivados desde entonces.