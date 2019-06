La UEFA lanza su plataforma vídeo con imágenes de la Bundesliga

La UEFA lanzó su nuevo servicio OTT ("over the top"), plataforma en línea de vídeos que va a ofrecer 60 años de archivos de fútbol europeo, así como resúmenes del campeonato alemán, anunció la instancia.UEFA.tv, servicio de vídeos en línea por medio de abono, que se superpone a las ofertas de televisión tradicionales, propone gratuitamente por el momento archivos de la UEFA así como competiciones de fútbol femenino, categorías de jóvenes o fútbol sala.Desde la próxima temporada, la Bundesliga será el primer campeonato europeo a estar presente en esta plataforma, añadió la UEFA en un comunicado.Resúmenes de cada jornada serán propuestos el lunes, así como emisiones destinadas a un público internacional.Archivos del campeonato alemán y encuentros de Liga de Campeones sobre clubes alemanes estarán también disponibles y accesibles en "los principales mercados europeos" como Gran Bretaña, Italia, Polonia, Rusia, España y Turquía, "así como en Medio Oriente y en África"."El paisaje numérico evoluciona y debemos estar en posición de anticipar y responder a estos cambios", declaró el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, citado en el comunicado.Para la instancia, UEFA.tv "no entra en competencia con las cadenas de televisión, sino que es una oferta complementaria".