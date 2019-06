Netflix, por primera vez presente en el cita anual de la industria de los videojuegos en Los Ángeles, confirmó sus ambiciones en ese sector al develar este miércoles nuevos títulos sacados de series originales, como "Stranger Things"."Trabajamos con contenido original desde hace mucho tiempo en Netflix (...), por eso buscamos nuevas oportunidades para abrir el universo de esas series y esas películas a otros medios", dijo Chris Lee, director de juegos interactivos del gigante mundial del streaming de video.Entre los títulos presentados el miércoles en la Electronic Entertainment Expo (E3), estaba "Stranger Things 3: The Game", un juego de aventuras con gráficos retro, basado en la tercera temporada de la popular serie, que estará disponible en las principales consolas, especialmente Nintendo Switch, Playstation 4 (Sony) o Xbox One (Microsoft) antes de una versión para celulares en 2020, indicó Netflix.La compañía no crea los juegos pero trabaja con un estudio de creación.Netflix ya se había adentrado en el "gaming" pero de una manera modesta, con el juego gratuito para celulares "Stranger Things: The Game", lanzado en 2017.El grupo también indicó que personajes de la serie continuarían apareciendo en el videojuego sensación "Fortnite".La serie de fantasía "Dark Crystal: Age of Resistance" también tendrá su versión en un videojuego de tácticas militares, cuyo lanzamiento está previsto este año, dijo Netflix.