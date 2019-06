Programador guna participa de la Cumbre Global de Emprendimiento

Kelvin Alvarado, un programador panameño guna, fue seleccionado entre miles de emprendedores alrededor del mundo para participar de la Cumbre Global de Emprendimiento (GES, por sus siglas en inglés), que se celebró del 3 al 5 de junio en La Haya, Países Bajos.



En esta cumbre se reunieron líderes políticos, empresarios e inversionistas de todo el mundo para compartir sus experiencias e impulsar a emprendedores de 120 países.



Los organizadores explican que GES busca proyectos que propongan novedosas soluciones en las áreas de agricultura, alimentación, conectividad, energía, salud y agua.



El becario panameño, del programa SUSI, es el fundador de la compañía Anay, que desarrolló la aplicación Diccionario Guna, cuyo objetivo es cerrar la brecha de comunicación y apoyar a la educación en las comunidades de esta área.



Esta app es una herramienta tecnológica que facilita la comunicación en Guna Yala en giras médicas y proyectos de turismo.



Alvarado explica que la aplicación está inspirada en su experiencia personal, cuando luego de vivir y educarse en Guna Yala, llega a la universidad en la capital y descubre la brecha comunicacional que vive su comunidad pues su idioma materno es guna y no español.



“Yo fui un niño guna corriendo en una isla y quiero servir de inspiración a niños en pueblos indígenas, que sepan que pueden llegar lejos, que yo también tuve retos y que no se desanimen”, comenta Kelvin Alvarado. “Pero la única manera en que puede llegar lejos es la educación. No importa el lugar de dónde vienes, lo importante es cómo aportas a tu comunidad, a tu país, al mundo, con tus conocimientos”.



Alvarado es desarrollador de software graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ganó la beca del programa SUSI de Estados Unidos en 2018, y es parte de la red estadounidense de emprendimiento juvenil YLAI.



Durante su participación en la cumbre GES, el programador panameño tuvo la oportunidad de promover su proyecto entre inversionistas internacionales, y de aprender de las experiencias de renombrados empresarios del mundo.