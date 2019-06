Apple corteja a los desarrolladores mientras afronta las críticas a su tienda en línea

En 2007, Apple revolucionó al mundo de la tecnología con su iPhone, lleno de aplicaciones móviles hoy imprescindibles. Doce años después, su tienda en línea, la App Store, se defiende de acusaciones de haberse convertido en un jardín cercado.





Mientras Apple se presenta como el paladín de la protección de la vida privada y busca reforzar su posición en los "servicios", de los que hace parte la App Store, esas críticas acechan al gigante tecnológico, que deberá defender su posición en su conferencia anual de desarrolladores, que empieza el lunes en San José, California.





La App Store es la única tienda de contenido para dispositivos de Apple, que decide qué creaciones de software aceptar y se queda con un 30% de las transacciones financieras.



Pero el mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una demanda de los consumidores en 2011 que acusa a Apple de monopolizar ilegalmente la tienda y aumentar los precios es procedente.



"Solo cobramos una comisión a los desarrolladores cuando un producto o servicio digital se entrega a través de una aplicación", alegó la empresa de la manzanita en una página recientemente establecida para defender la App Store.



Apple dice que su tienda, lanzada hace 11 años, ha ayudado a crear millones de empleos y ha generado más de 120.000 millones de dólares para los desarrolladores.



El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, probablemente actualizará esa sorprendente cifra durante la presentación inaugural que da inicio a la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la compañía en el corazón de Silicon Valley.





Sobre la privacidad

Al igual que en años anteriores, Apple también utilizará la reunión para mostrar las mejoras en los sistemas operativos que funcionan con sus computadoras Mac y dispositivos móviles, así como en el software que diseña.



Pero la controversia por la App Store se vigilará de cerca en la WWDC, que se espera tenga una importancia mayor a medida que la compañía hace hincapié en el contenido y los servicios digitales para compensar un retroceso en el otrora crepitante mercado de los teléfonos inteligentes.



Apple alega que su estricto control de la tienda le permite cuidar la privacidad del usuario y protegerse contra el software malicioso. También se asegura de que las aplicaciones funcionen correctamente con su software operativo.



En contraste, las aplicaciones adaptadas para dispositivos móviles que funcionan con el rival de iOS, Android, se pueden obtener en distintos lugares en línea además de la Play Store de Google, donde la firma de internet puede analizar las ofertas.



Cook ha presentado repetidamente a Apple como un defensor de la privacidad del usuario, diciendo que los datos recopilados por sus dispositivos o software están celosamente guardados.



Los críticos, sin embargo, sostienen que la compañía no es tan rigurosa en lo que respecta a datos como la ubicación, el historial de navegación y otros recopilados por aplicaciones creadas por desarrolladores externos.



Entre los anuncios que se rumorea serán parte de la conferencia, está que se ajustarán los límites para compartir los datos recopilados por las aplicaciones para niños.





¿Monopolio?

En la decisión de mayo de la Corte Suprema, los jueces rechazaron por la mínima mayoría de 5 a 4 el argumento de Apple de que los consumidores no estaban en posición de proceder con su demanda porque el gigante tecnológico era simplemente un intermediario con los desarrolladores de aplicaciones.



En su opinión escrita, el miembro más nuevo de la corte, el juez Brett Kavanaugh, dijo que los consumidores tienen derecho a continuar con su caso porque tienen una relación directa con Apple.



El caso ahora debe volver a un tribunal inferior para juicio.



"Confiamos en que prevaleceremos cuando se presenten los hechos y que la App Store no es un monopolio en ningún caso", dijo Apple en un comunicado.



"Estamos orgullosos de haber creado la plataforma más segura y confiable para los clientes y una gran oportunidad de negocio para los desarrolladores de todo el mundo".



La decisión se produjo en medio de una reacción cada vez mayor contra las principales empresas de tecnología que dominan segmentos clave de la economía en línea. La candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren ha argumentado que las grandes empresas como Facebook, Google y Apple deberían enfrentar medidas antimonopolio.



Apple enfrenta cargos en Europa por usar su plataforma para discriminar a aplicaciones rivales, incluida una queja del servicio de música en streaming Spotify.



La empresa sueca presentó una queja formal ante la Comisión Europea por las restricciones que impone Apple a las aplicaciones que no utilizan el sistema de pago de la App Store.



Apple desestimó las acusaciones de Spotify de comportamiento anticompetitivo, diciendo que el gigante de transmisión de música estaba tratando de disfrutar de los beneficios de su mercado en línea sin pagar el costo de su mantenimiento.



"Spotify no sería el negocio que es hoy sin el ecosistema de la App Store, pero ahora están aprovechando su escala para evitar contribuir a mantener ese ecosistema para la próxima generación de empresarios de aplicaciones", dijo Apple en una publicación en línea. "Creemos que eso está mal".