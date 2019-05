Se defiende tras bloqueo de Facebook

AFP | Antisemita y antiblancos para algunos, defensor de los derechos de los negros para otros, el controvertido líder religioso Louis Farrakhan, líder de la organización Nación del Islam, se vio obligado a defenderse esta semana de numerosas acusaciones en su contra.



A Farrakhan, de 86 años, ya se le había prohibido la entrada a Reino Unido por varios años y es una persona non grata en la televisión estadounidense. La semana pasada, fue bloqueado por Facebook cuando la red social destacó sus comentarios homófobos y antisemitas.

"¿Qué he hecho para que me odien de esa manera?", se preguntó el líder musulmán en una iglesia de Chicago el jueves.



"No odio a los judíos. Ninguno de los míos ha cometido un crimen contra los judíos", agregó, negando también cualquier forma de racismo, misoginia u homofobia.



El líder de la Nación del Islam, un movimiento que mezcla el panafricanismo y la religión musulmana y que tuvo entre sus caras más conocidas la de Malcom X, es conocido especialmente por haber organizado la Marcha del Millón de Hombres, en la que miles de hombres negros marcharon en Washington en 1995.



También comparó a los judíos con "termitas", llamó a Hitler "un gran hombre" y explicó que los blancos habían sido creados por un brujo malvado.



"No tengo un ejército. Solo sé la verdad", dijo el jueves por la noche en la iglesia de Chicago mientras intentaba defenderse de las acusaciones de antisemitismo. "Solo estoy aquí para separar a los buenos judíos de los judíos satánicos", agregó.

Según sus partidarios, sus comentarios son a menudo distorsionados.



"Si realmente hubieran escuchado lo que tenía que decir, no solo fragmentos de su discurso, ayudaría", dijo Enoch Muhammad, de 40 años y miembro de la Nación del Islam.a.