Ayudará a simplificar la gestión y la operación tecnológica

La plataforma de servicios gestionados de Dimension Data ahora ofrece perspectivas e informes casi en tiempo real, que gestionan más de 9000 redes de IP y soportan más de 13 000 000 de usuarios en todo el mundo.

Al cumplir con las demandas crecientes de los clientes, la plataforma libera a los equipos de operaciones y de TI para que se concentren en tareas de valor agregado más estratégicas, tales como mejorar la experiencia del cliente, maximizar la eficiencia de costos y explorar tecnologías emergentes.

Según lo explica Christian Saldias, gerente de TI en ALMA, cliente de los servicios gestionados de Dimension Data: "Elegimos Dimension Data porque nuestra actividad principal no es TI, sino la producción de datos científicos. Somos un grupo pequeño de TI y necesitamos apoyo de una empresa que tenga toda la experiencia que nosotros no tenemos. Dimension Data nos brinda toda la experiencia que no tenemos y que no necesitamos tener".

Adaptarse a las grandes necesidades del mundo digital ha dejado a los equipos informáticos a la merced de estados complejos de TI para cumplir con las demandas del cliente que cambian tan rápidamente. A menudo, es necesario mantener y gestionar de manera constante todas estas configuraciones aisladas de múltiples proveedores con aspectos en la nube públicos, privados e híbridos.

Esto implica que, con frecuencia, se confíen en los equipos informáticos ya al límite y sin recursos, lo que obstaculiza los esfuerzos de muchas operaciones de soporte informático B2B que intentan transformarse de manera digital.1 También surgen preocupaciones en cuanto a la seguridad, dado que las empresas tienen miedo de no tener los recursos o las habilidades internas adecuadas para defenderse contra amenazas entrantes.

El enfoque de Dimension Data con respecto a los servicios gestionados aprovecha su trayectoria comprobada de gestionar e integrar soluciones de múltiples proveedores aunando su cartera de tecnología cruzada de servicios gestionados, que se ofrecen mediante una única plataforma segura y escalable.

Entre los beneficios de los servicios gestionados de Dimension Data se incluyen:

-- Capacidad de automatización de última generación: acceso a análisis integrales, entregas de servicio y desarrollo de proceso, junto con visibilidad y control de rendimiento proactivo, casi en tiempo real. El nuevo portal del Centro de gestión galardonado ofrece una visión completa de un desempeño del estado de TI.

-- Agilidad y escalabilidad de vanguardia: capacidad de escalar en entornos comerciales de rápido crecimiento con mínimo riesgo de inactividad, a la vez que se desbloquea la visibilidad y gestión completa en todas las infraestructuras de proveedores múltiples y múltiples tecnologías.

-- Experiencia del cliente definida por la industria: gerentes dedicados al éxito del cliente para ayudar en la adopción y resolución rápida, además ofrece soporte continuo para el mejoramiento y la innovación, así como también la capacidad de aprovechar el conocimiento y la capacidad de los expertos líderes en la industria.

-- Conocimiento en tecnología cruzada: el vasto conocimiento en las múltiples áreas de la tecnología, entre las que se incluyen redes, colaboración, seguridad, experiencia del cliente y aplicaciones empresariales que apalancan alianzas globales sólidas con proveedores líderes en tecnología.

Bill Padfield, director operativo del Grupo de transformación y servicios de Dimension Data, comentó: "Nuestra plataforma global de servicios gestionados y entrega ha rediseñado la trayectoria total del cliente, simplificando radicalmente la gestión de las operaciones de TI y eliminando la presión de las operaciones diarias, a la vez que le permite a los clientes aprovechar la relación de Dimension Data con otras empresas de NTT y los mejores proveedores de soluciones".