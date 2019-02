Apple pretende desembararzarse de las aplicaciones "espías"

Apple exigió a los desarrolladores de aplicaciones que dejen de utilizar sistemas que graban las actividades de usuarios de los iPhone sin consultarlos, bajo pena de retirarlos de sus negocios en línea, afirmó el viernes el sitio TechCrunch.

Las condiciones e utilización de la App Store, el comercio en línea de las aplicaciones de Apple, "exige que las 'apps' demanden a los usuarios su autorización y les anuncien de manera clara y visible cuando los están grabando o (...) conservando" algunas de sus actividades, señaló Apple en una declaración citada por la publicación electrónica especializada en tecnologías.



Si los desarrolladores no ponen fin a estas prácticas o no advierten al respecto a los usuarios, sus aplicaciones serán retiradas del App Store, destacó el fabricante del iPhone, que a menudo critica a sus competidores, fundamentalmente Facebook, por no proteger los datos personales.

Apple no respondió a las consultas de la AFP.

Según TechCrunch, algunas aplicaciones graban las actividades de los usuarios sin pedirles autorización. Cita entre ellas al sitio de viajes Expedia y a la cadena de vestimentas Hollister.

"Aunque los datos sensibles son aparentemente ocultados -como número de pasaporte o de tarjetas bancarias- algunos se han filtrado", aseguró la revista en línea.

Estas "apps" se valen de un código informático diseñado por la sociedad especializada Glassbox, que capta la actividad de una persona que esté utilizando la aplicación.