YouTube dejará de recomendar videos engañosos o con teorías falsas

AFP | YouTube dijo el viernes que dejará de recomendar videos engañosos como los que afirman que la Tierra es plana o los que promueven teorías falsas sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001.El servicio global de transmisión de video planea modificar su sistema de recomendación gradualmente, comenzando en Estados Unidos y luego expandiéndose a otros países.YouTube, que forma parte del grupo Alphabet, dijo que está analizando cómo reducir la difusión de contenido que se acerca, pero no llega a cruzar la línea de violación de pautas de la comunidad."Con ese fin, comenzaremos a reducir las recomendaciones de contenido que está al límite y contenido que pueda desinformar a los usuarios de manera perjudicial", dijo YouTube en una publicación."Como los videos que promueven una cura milagrosa falsa para una enfermedad grave, afirman que la Tierra es plana o hacen afirmaciones descaradamente falsas sobre eventos históricos como el 11/9", ejemplificó.YouTube estimó que el cambio afectará a menos del 1% del contenido del servicio, pero que mejorará la experiencia para los usuarios.Los videos que están al borde de violar las pautas de la comunidad seguirán estando disponibles en los resultados de búsqueda, pero simplemente no serán sugeridos como dignos de ser vistos, según YouTube."Creemos que este cambio logra un equilibrio entre mantener una plataforma para la libertad de expresión y cumplir con nuestra responsabilidad con los usuarios", dijo la compañía.YouTube habitualmente actualiza sus funciones como su motor de recomendación. Hace varios años, modificó el sistema para restar importancia a los videos con descripciones engañosas destinadas a atraer a la gente a hacer clic del estilo "No creerá lo que sucede a continuación"."Solo en el último año, hemos realizado cientos de cambios para mejorar la calidad de las recomendaciones para los usuarios de YouTube", dijo la plataforma de videos, con sede en California.