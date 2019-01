Consejos de seguridad informática para los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud

ESET, la compañía especialista en detección proactiva de amenazas, advierte que la mayoría de los usuarios suelen ingresar datos y exponer información personal en plataformas digitales sin darse cuenta.

Durante eventos masivos, donde muchas personas se movilizan de un lugar o país hacia otro, se adquieren productos y servicios, y se comparten muchos momentos a través de los dispositivos móviles los peligros referentes a seguridad informática están a la orden del día.

Del 22 al 27 de enero la ciudad de Panamá recibe la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), evento que reúne a miles de visitantes de todas partes del mundo y cuya figura central es el papa Francisco, máximo representante de la Iglesia Católica. Un encuentro de gran magnitud donde además se realizará un gran número y diversidad de transacciones, habrá sobreexposición en redes sociales, así como considerables volúmenes de intercambio y exposición de información personal, es decir, situaciones que hacen vulnerables a los usuarios ante el fraude cibernético, si es que no toman las medidas de prevención adecuadas.

Para que sea grata la experiencia, sin poner en riesgo la privacidad ni los datos, es prudente tener precaución al conectarse en redes públicas. Igual cuidado se debe tener al usar redes de terceros, dado que no se conoce a las otras personas que están conectadas a la misma red, ni sus intenciones.

Por los motivos anteriormente descritos, los expertos de ESET Latinoamérica brindan 10 consejos para minimizar los riesgos de ataques a la privacidad a través de dispositivos móviles durante la JMJ:



1. Evite ingresar en enlaces sospechosos o a sitios web de dudosa reputación.



2. Utilice y mantenga siempre actualizada la solución de seguridad de su móvil.



3. Evite utilizar sitios que manejen información sensible sin el candado de seguridad (HTTPS).



4. Actualice el sistema operativo y las aplicaciones periódicamente.



5. Evite realizar operaciones financieras o manejar las redes sociales desde redes Wi-Fi abiertas.



6. Tómese el tiempo para configurar correctamente la privacidad de las cuentas en las redes sociales.



7. Evite el ingreso de información personal en formularios de dudoso origen.



8. Acepte solo contactos conocidos y evitar el exceso de información en el perfil.



9. Descargue aplicaciones desde sitios web oficiales.



10. Evite la ejecución de archivos sospechosos provenientes de correos electrónicos.



En el caso de las redes sociales, es esencial tener presente que pueden ser utilizadas para propagar códigos maliciosos. Es común que los atacantes usen Facebook, Instagram y Twitter debido al alcance que tienen. A través de estas, suelen infectar con malware a sus víctimas o dirigirlos a sitios fraudulentos para robar información sensible, como credenciales e información bancaria.

Es aconsejable no acceder a enlaces desconocidos, aunque sean compartidos por un contacto, ya que pueden haber sido producto de alguna aplicación maliciosa. En caso de tener duda si es real o no, es bueno preguntarle a la persona si lo que publicó es real o no, pero ante la duda siempre es aconsejable no ingresar.

“Es muy importante que todos los usuarios de Internet tengan presente estos consejos de seguridad. Y en este caso ponemos el foco en los más jóvenes ya que suelen hacer un uso muy intenso de la tecnología, por lo tanto, resulta fundamental que conozcan cuáles son los riesgos que existen para poder evitarlos y así disfrutar al máximo de las nuevas tecnologías y dispositivos”, comenta Camilo Gutiérrez, Jefe de Laboratorio de ESET Latinoamérica.