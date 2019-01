Fracasa el lanzamiento de un satélite de Irán

AFP | Irán no logró poner en órbita este martes un satélite que había lanzado a pesar de las críticas de Estados Unidos, informó en la televisión estatal el ministro de Telecomunicaciones.

"El satélite Payam fue lanzado con éxito esta mañana con el cohete Basir. Pero, por desgracia, el satélite no pudo ser puesto en órbita en la última fase", declaró Mohamad Javad Azari Jahromi.



El satélite no ha alcanzado "la velocidad necesaria" y se ha desprendido en la tercera fase, precisó el ministro, quien el lunes indicó que Payam giraría alrededor de la Tierra a unos 600 km de altitud.



Según el ministro de Telecomunicaciones, además de Payam cuentan con otro satélite llamado "Doosti", que se centrará en la agricultura.



Irán anunció el lunes que Payam y Doosti fueron fabricados en la Universidad de Tecnología Amirkabir de Teherán y su función es recabar información sobre el medio ambiente en el país.



Estados Unidos llamó el 3 de enero a Irán a renunciar al disparo de cohetes previsto dentro de su programa espacial y lo calificó de "provocación".



Washington adoptó sanciones económicas draconianas contra Irán tras haberse retirado en 2018 del acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado años atrás con las grandes potencias.



Teherán asegura que sus actividades espaciales no constituyen una violación de la resolución de la ONU debido a que "el satélite forma parte de un proyecto civil con objetivos puramente científicos".