Chromebook 315, ordenador con 10 horas de duración

Acer amplió su línea de Chromebooks de 15.6 pulgadas con su primera Chromebook 315, la cual incluye los procesadores AMD A6-9220C o A4-9120C de séptima generación con gráficos Radeon, puede acelerar a través de aplicaciones exigentes, mientras ejecuta múltiples pestañas y extensiones, todo durante una vida útil de la batería de hasta 10 horas.



Además del rendimiento superior, tiene una pantalla IPS Full HD de 15.6 pulgadas que aumenta la productividad para el trabajo y la escuela. Muestra de forma vibrante videos, aplicaciones y juegos web, y está disponible en configuraciones de pantalla táctil y no táctil (CB315-2HT / CB315-2H).

"La Chromebook de 15,6 pulgadas ha sido uno de los pilares de la línea Acer Chromebook", dijo James Lin, Gerente General, Commercial and Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc.



"La Acer Chromebook 315 se basa en los atributos principales de la línea: una enorme pantalla de 15.6 pulgadas, excelentes parlantes y un diseño elegante, que ahora incluye nuevos procesadores AMD y gráficos Radeon que impulsarán sin esfuerzo alguno la creciente selección de aplicaciones Chrome y Android que han sido aceptadas por estudiantes, familias y usuarios de negocios”.