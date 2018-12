'Aún queda buena fe en el mundo

ML | Meng Wanzhou, CFO de Huawei, compartió un extracto de su diario: “Aún queda buena fe en el mundo”.

La inspiración de compartirlo vino tras recibir una nota de un japonés, el cual compartía sus comentarios en cuanto al apoyo recibido por Huawei durante el terremoto de Fukushima, y el agradecimiento que algunos japoneses tienen para la marca al apoyarles en momentos difíciles.



En aquel entonces, los equipos de finanzas y negocios fueron requeridos para elaborar planes de emergencia en varios escenarios y organizaron ensayos para que cuando ocurra un desastre, el plan pueda iniciarse rápido.



Meng comparte: “Después de mi detención en Canadá, el día de ser liberada bajo fianza, mientras esperaba en el tribunal para cumplir con las formalidades, mi abogado conversó conmigo y dijo que muchos desconocidos habían llamado a su oficina ofreciéndose a dar sus propiedades para cubrir la fianza, a pesar de que no me conocían. Ni siquiera me habían escuchado, pero sí conocen a Huawei y la compañía, así que están dispuestos a apoyarme”, dijo conmovida hasta lágrimas por el apoyo.