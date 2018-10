Visitante: Estamos hiperconectados pero a la vez desconectados a nivel humano

EFE | Con "Trending Tropics", un ambicioso disco sobre las paradojas y peligros de la tecnología y el mundo digital, Visitante (Calle 13) regresa al mercado musical y aseguró a Efe que en la actualidad estamos "hiperconectados" pero, al mismo tiempo, "desconectados" y aislados del resto de personas.

"Yo soy bastante dependiente y adicto (a la tecnología). Todo se resuelve por teléfono. Estamos hiperconectados pero, a la misma vez, estamos desconectados a nivel humano", argumentó el puertorriqueño en una entrevista telefónica.

"Cumplí años hace un mes y me pareció bastante particular que casi todas las felicitaciones fueron por mensaje de texto. Y sentí la diferencia del año pasado con este año. Pero estaba nítido (bueno, en Puerto Rico) porque cuando me llamaba alguien directamente me daba mucha alegría y contestaba el teléfono con emoción", explicó.

Eduardo Cabra, su nombre real, se alió con el dominicano Vicente García para dar a luz a "Trending Tropics", un álbum efervescente y en constante movimiento en el que la esencia musical afrocaribeña flirtea y se empareja con los "beats" electrónicos y la experimentación.

Con canciones en español e inglés, cada tema de "Trending Tropics" cuenta con artistas invitados de renombre, entre los que figuran la puertorriqueña iLe (hermana de Residente y Visitante), los españoles Pucho y Guillermo Galván (Vetusta Morla), la chilena Ana Tijoux, la colombiana Li Saumet (Bomba Estéreo) o el jamaicano Ziggy Marley (hijo de Bob Marley).

"Cuando Calle 13 paró, yo tenía una necesidad brutal de entrar a producir", relató Visitante, que, en los últimos años, se ha metido en el estudio con bandas como Monsieur Periné o La Vida Bohème.

"Tengo una relación bien chévere con Vicente García (a quien produjo el sorprendente álbum 'A la mar'). Y entonces le propuse hacer un disco en colaboración de producción y tirarlo todo ahí, ¿tú sabes? Como un taller de producción en donde la figura central del proyecto fuese la música, la idea y la propuesta", explicó.

Para dar cohesión a las diferentes voces y personalidades que desfilan por "Trending Tropics", Visitante y García escogieron un hilo conductor narrativo: la influencia de la tecnología en el día a día.

Frente a la utopía digital y el paraíso de ceros y unos que promete Silicon Valley, "Trending Tropics" habla de la dependencia de internet, de la adicción a los dispositivos, del incierto futuro en la era digital o de la paradójica soledad que genera un mundo conectado de cabo a rabo.

"Yo lo que quiero es que todo el tiempo en las manos me tengas, como una linterna en una caverna, conmigo te levantes, conmigo te duermas: yo soy el gobernante de esta vida moderna", se escucha en "Elintelné", primer single del disco y cuyo videoclip muestra a un joven absolutamente hipnotizado con su celular.

Visitante detalló que tener "una idea central" y una "pauta" ayudó a articular un álbum con canciones muy diferentes entre sí como "El futuro ya pasó", "La enfermedad" o "Cyber Monday".

La dependencia de la tecnología llegará, además, hasta los escenarios, donde una especie de robot llamado Elle, rodeado por una banda en vivo, se encargará de representar a cada uno de los colaboradores del disco.

El puertorriqueño también subrayó que los invitados de "Trending Tropics" están ahí por la conexión que sintieron con ellos y no por otras razones. "Últimamente, no sé, a veces escucho colaboraciones y parecen más colaboraciones por negocio que porque realmente estén disfrutando con la música", opinó.

Aunque el parón de Calle 13, uno de los fenómenos de la música latina más espectaculares de los últimos años, pilló a contrapié a sus fans, Visitante ve el vaso medio lleno: "Creo que es más bien que mal porque al final hay más música en la calle, más producciones saliendo".

El artista se refirió así a los distintos y exitosos caminos que han emprendido sus hermanos, ya que René Pérez triunfó con su disco debut "Residente" (2017) e Ileana "iLe" Cabra causó sensación asimismo con su álbum "Ilevitable" (2016).

"Era también el momento de crecer. Calle 13 fueron unos años chéveres, pero está bueno lo que está pasando", finalizó Visitante, que presentará "Trending Tropics" en vivo en España este lunes en Barcelona, el miércoles en Madrid y el jueves en Bilbao.