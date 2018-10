La Semana de la Ciencia se inaugura con la I Feria Juvenil Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

Un total de 300 jóvenes de Panamá y de 13 naciones exponen sus proyectos científicos en la I Feria Juvenil Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (IMAGINATEC), que se inauguró hoy viernes, y que se extenderá hasta el domingo 21 de octubre en el Hotel Wyndham Albrook Mall.

Dicho evento se llevó a cabo en el marco de la XX Feria del Ingenio Juvenil, que organiza la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en conjunto con el Ministerio de Educación, y forma parte de la Semana de la Ciencia.

El Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional de la SENACYT, indicó: “Este año, 98 proyectos nacionales y 47 internacionales han llegado a la Feria IMAGINATEC. Algunos se gestaron en clubes de ciencia, otros, en el Programa para Jóvenes Científicos de la SENACYT, y los proyectos internacionales han sido ganadores en ferias de sus respectivos países. Esta productividad evidencia que hay vocación científica y talento en nuestra región, por tanto, es importante apoyar a los estudiantes con recursos y mentorías”.



La Prof. María Teresa Vannucchi, Directora Nacional de Educación Básica General del Ministerio de Educación, señaló: “Hoy por hoy la Feria del Ingenio Juvenil se consolida en un proyecto más ambicioso que permite que nuestro país se posicione como el epicentro de ciencia de la región”.

Los visitantes podrán apreciar proyectos con temas como, las bacterias en los trapos de cocina, hasta el uso de sustancias naturales para elaborar plaguicidas ecológicos, la creación de juguetes didácticos con sistemas hidráulicos, robots, celdas solares con pigmentos orgánicos, prótesis que funcionan con comando de voz, y sobre animales, entre otros.

También podrán probar dispositivos de realidad virtual y conocer el Túnel del Cosmos, que presenta información interactiva sobre el espacio.

El domingo, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. se llevará a cabo el Festival de Matemática Julia Robinson; y de 11:30 a.m a 1:00 p.m. el profesor y matemático Eduardo Sáez de Cabezón, de Big Van Ciencia, dictará una charla sobre cómo, a través de monólogos divertidos, se puede enseñar ciencia.

Y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. se presentará el monólogo científico del grupo The Big Van Ciencia, al estilo de stand up comedy. Estas actividades son gratuitas para el público.

La Feria IMAGINATEC es una de las actividades que forman parte de la Semana de la Ciencia, que se inició el 18 de octubre y se extenderá hasta el 27 del mes.

Se trata de una iniciativa organizada por la SENACYT, con el apoyo de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.

Visite la cartelera de eventos de la Semana de la Ciencia en www.semanadelacienciapty.com