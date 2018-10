Madrid intenta recuperar protagonismo en el sector de videojuegos

EFE | Madrid Games Week, la feria de videojuegos más importante de España, abrió hoy sus puertas con 43.000 metros cuadrados dedicados a la cultura geek y rodeada de gran expectación tras dos años de ausencia.

Nintendo, PlayStation, Activision, XBox, Bandai, Ubisoft y Warner Bros mostrarán sus novedades y lanzamientos durante cuatro jornadas, en más de un millar de puestos de juego distribuidos en tres pabellones.

Entre los títulos destacados de esta cita están "Super Smash Bros" y "Pokémon Let's Go Pikachu" de Nintento, lo último de la sagas "Call of Duty" y "Assassin's Creed", títulos exclusivos de Playstation como "Days Gone", "Dreams", "Spiderman" o "2k" y novedades como "Kingdom Hearts III" o "Hitman 2".

La feria, apoyada por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) que agrupa a las grandes empresas del sector, vuelve a Madrid tras dos ediciones en Barcelona (noreste español) y con una programación con fuerte presencia de las competiciones de 'eSports' (deportes electrónicos).

El torneo más destacado será la Final Europea del campeonato "Gran Turismo" Championships 2018, una saga de carreras de coches que contará con la presencia de su creador, Kazunori Yamauchi. El japonés es una figura muy popular en el país asiático por su trabajo como diseñador de videojuegos y como piloto de carreras.

Además de esta saga, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), PlayStation League y la ESL (la asociación internacional más importante de juegos electrónicos) celebrarán sus competiciones durante la feria. Durante la inauguración de la feria, el ministro español de Cultura y Deporte, José Guirao, señaló que esta es una ocasión "única" para incentivar el mercado español de videojuegos "internacionalmente", un sector que consideró "fundamental de las industrias culturales".

"Hay que apoyar (al videojuego) para que ese desarrollo creativo vaya acompasado de un desarrollo industrial y tecnológico a la altura de los creadores", añadió Guirao. Madrid Games Weeks también cuenta con actividades dedicadas a los aficionados del mundo manga (cómics nipones), el "cosplay", la robótica, la realidad virtual, la informática clásica y el mundo del desarrollo.