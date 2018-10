Facultad de Psicología lanza revista electrónica Redepsic

Con el objetivo de tener acceso a investigaciones ofreciendo la oportunidad a docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología interesados en el área de la investigación publicar sus estudios se realizó el lanzamiento de la Revista Electrónica de Psicología REDEPSIC.

Las palabras de bienvenida fueron dirigidas por la Dra. Marita Mojica, Decana de la Facultad de Psicología, recordando la versión impresa de la revista que dio paso a la versión digital, “REDEPSIC abre un espacio para generar nuevos conocimientos, conformar un pensamiento crítico complejo y renovado, hacer un presbítero oficial y público de las investigaciones y producciones académicas realizadas en la facultad”, señaló Mojica.

El rector Dr. Eduardo Flores Castro, realizó la inauguración del evento, felicitando a los encargados de elaborar la revista y su contenido, destacando lo fundamental de la investigación a nivel universitario “una universidad que no investiga no es universidad, es una escuela superior, pero no es universidad”.

El encargado de presentar la revista REDEPSIC, fue el Mgter. Gerardo Valderrama, Coordinador del Centro de Investigación de la Facultad de Psicología, quien señaló cumplir con los requisitos señalados en las revistas indexadas a nivel mundial, como calidad y tipo de investigación, presentación, formato, entre otros.

REDEPSIC fue demostrada ante el público en el auditorio C-305 de la Facultad de Psicología, con la presencia de autoridades universitarias, personal docente, administrativo y estudiantes de esta facultad.