Los doodles sobre Panamá en los últimos 10 años

Google hizo una recopilación de los doodles más llamativos que ha elaborado sobre Panamá en los últimos 10 años, acompañado de la historia de cómo surgió esta divertida forma de reseñar un acontecimiento importante.

Cuentan que en agosto de 1998 los fundadores de la compañía, Larry Page y Sergey Brin, trabajaban para convertir al buscador de un proyecto universitario en una empresa, cuando decidieron tomarse un descanso de los días en el garaje para participar de Burning Man (Hombre en llamas), un festival de una semana que todos los años se lleva a cabo en el desierto de Nevada, en Estados Unidos.



Decidieron entonces jugar con el logo corporativo e intervenirlo con el emblema del festival como una forma divertida de anunciarle a los usuarios de Google que no estarían en la oficina. Fue así como nació la tradición de utilizar el logo del buscador como una forma de destacar eventos importantes, celebrar aniversarios y nacimientos.



El objetivo de los doodles es entretener, transmitir sorpresa, curiosidad y deleite. Manifiestan que los criterios que se utilizan para la realización son: calidad artística y tecnológica, inclusivos, no tienen objetivos comerciales y evitan la controversia, la política y la religión. Se publican en fechas relevantes. Para las personas, siempre se celebra la fecha de nacimiento y no la de la muerte. Destacan excelentes experiencias de búsqueda y alientan a realizar nuevos descubrimientos.



Alrededor de dos mil Doodles han sido creados a lo largo de los años para celebrar aniversarios y personajes de diversas partes del mundo.

Estos son algunos de los más representativos de Panamá en los últimos 10 años: