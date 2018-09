Too Good To Go, la app para adquirir la comida sobrante de los restaurantes

En España lanzaron la aplicación Too Good To Go, una app cuyo objetivo es reducir el desperdicio de alimentos conectando a los restaurantes que tienen comida sobrante y le desean dar salida, con consumidores que buscan productos alimenticios a precios competitivos.

Nació como una empresa social preocupada por reducir el desperdicio alimentario y facilitar la gestión del excedente de comida de distintos establecimientos para que no termine de forma irremediable en la basura.

En Dinamarca triunfó y también en el resto de países que se ha ido introduciendo, aunque durante tres años, antes de llegar a España, han aparecido varias apps con el mismo objetivo o similar, se puede citar Eat you later, weSAVEeat o Nice to Eat You, entre otras.



Según estudios, España se encuentra en séptimo lugar en el ranking de países europeos que más comida desperdician, nada menos que casi ocho millones de toneladas de comida se tiran a la basura cada año.

Dado que la población está cada vez más concienciada con el desperdicio alimentario, los responsables de la app consideran que llega en buen momento, por lo que invitan a utilizar la app y a luchar para reducir el desperdicio de alimentos.

Además de los restaurantes, también pueden inscribirse para ofrecer sus productos comercios como las fruterías, las panaderías, los establecimientos de comida preparada, básicamente los negocios que trabajan con comida perecedera.