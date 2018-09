Celebran Congreso en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil

Durante tres días la provincia de Chiriquí acogerá a especialistas internacionales y nacionales de las áreas de ingeniería de software, salud electrónica y móvil, energía, inteligencia ambiental, en el marco del II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, que organiza el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Chiriquí, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La actividad se lleva a cabo del 12 al 14 de septiembre de 2018, en el Salón Valle de La Luna-COOPEVE, en David, Chiriquí.El objetivo del II Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, es fortalecer las diversas líneas de investigación en las áreas de ciencia y tecnología en nuestro país, a través del intercambio de experiencias entre los investigadores internacionales y nacionales.El Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, reúne a estudiantes, docentes e investigadores de países como Panamá, chile, Colombia, Honduras, Costa Rica y España, quienes podrán compartir sus experiencias en los diversos desarrollos tecnológicos.La ciencia, la tecnología y la ingeniería juega un papel fundamental no sólo en el diario vivir, sino en el desarrollo e impacto que causa en las sociedades, ya que son los pilares que fomentan la innovación, un aspecto imprescindible para las economías de los países.El congreso se desarrollará con talleres, visitas a empresas, conferencias y ponencias de artículos en las siguientes áreas temáticas: E-learning aplicado a entornos móviles, Redes de sensores, Ingeniería de Software aplicado a salud, Diseño de interfaces móviles, Nuevos desarrollos en Ingeniería de Software, Seguridad y privacidad en redes, Sistemas de salud médicos, Reconocimientos de actividades, Realidad Aumentada. Interacción Persona-Computador, Inteligencia Ambiental, Computación Ubicua, Inteligencia Artificial, Web semántica, Salud electrónica y móvil, Ciudades Inteligentes, Nuevas soluciones en Ciencias Computacionales, Inteligencia de negocios, Big data y Open data, Internet de las cosas y Tecnologías Disruptivas.El II Congreso en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, tendrá expositores internacionales y nacionales, y entre los temas que se presentarán sobresalen: “Aplicación de algoritmos de optimización bio-inspirados en sistemas energéticos de generación distribuida”, por el Dr. Fernando Colmenares, Jefe Nacional de Investigación en Ingeniería y Profesor con Doctorado en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC); “Tecnologías asistenciales para rehabilitación y mejora cognitiva”, por el Dr. Ramón Hervás, Ingeniero Informático en la Universidad de Castilla- La Mancha, España; ''Sistema de información Empresarial de Fincas Ganaderas para Pymes en la provincia de Los Santos y Panamá”, por Luiyiana Pérez y Rolando Lasso de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); “Mejora de la salud social de los adultos mayores usando soluciones ubicuas”, por el Dr. Sergio Ochoa, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, entre otros.Durante el congreso, el Dr. Francisco J. Gutiérrez, Profesor adjunto del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Chile, abordó el tema: Desafíos y Lecciones Aprendidas en el Diseño de Sistemas de Apoyo al Cuidado Informal. Durante su intervención, el especialista indicó: “El diseño de tecnología computacional para apoyar el cuidado de adultos mayores no ha reconocido ampliamente la complejidad y heterogeneidad de dicha actividad. Consecuentemente, esto introduce una brecha entre las necesidades de los adultos mayores y los servicios provistos por sus redes de apoyo. Por ejemplo, la mayoría de los adultos mayores en Latinoamérica no han sido capaces en adoptar tecnología digital para interactuar socialmente con sus familias”.Esta actitud, junto a un alto grado de compromiso derivado de la fuerte obligación filial característica de las sociedades colectivistas, sobrecarga a los familiares más implicados en el cuidado informal de sus adultos mayores, generando indirectamente tensiones con otros miembros. Luego, en lugar de tecnología más avanzada para apoyar el envejecimiento en el hogar, se requiere de un mejor entendimiento de la complejidad y diversidad de las experiencias de vida y necesidades de cuidado de los adultos mayores, para así apoyar el diseño de soluciones socio-técnicas potencialmente efectivas.Por su parte, la Dra. Yenory Rojas, de la Universidad Latina de Costa Rica, Costa Rica, expuso sobre las Mujeres en tecnología, un reto pendiente. Entre sus principales áreas de investigación son: el procesamiento de lenguaje natural y el área de brecha de género en tecnologías digitales y dirige las carreras de Ing. Informática de las principales universidades privadas de quien posee un Doctorado en Informática, brindó detalles sobre las Mujeres en tecnología, un reto pendiente.La Dra. Rojas, especialista en informática, explicó que: “En pleno siglo XXI aún escuchamos tanto a mujeres como hombres realizando cuestionamientos sobre si las mujeres son buenas en matemáticas, programación u otras áreas de vital relevancia en el área de tecnología. De igual manera en las aulas se ve reflejado la poca participación femenina a la hora de la elección de una carrera de tecnologías, el dato global es que la participación de mujeres en esta área llega al 20% y en casos exitosos a un 25%, y si se avanza un poco más y se busca cuántas mujeres están participando en puestos de dirección en organizaciones de tecnología, el porcentaje es aún menos esperanzador, alcanza un 5%”.El Dr. Vladimir Villarreal encargado del proyecto y presidente del congreso, señaló: “La ingeniería de software se ha convertido en un pilar fundamental para la materialización de soluciones tecnológicas en diversas áreas. En nuestro país tenemos la capacidad de ofrecer soluciones que faciliten el día a día de las personas y en el área de salud estamos alineados a los diversos planes que define los pilares fundamentales para aportar desde cada una de las áreas del saber. A pesar de que son un elemento importante aún queda mucho que hacer en este tema en nuestro país”.El Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional de la SENACYT, manifestó: ‘’El congreso es pertinente con diversos programas planteados en el PENCYT: “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Sostenible”; “Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Inclusión Social” y “Desarrollo de la Ciencia y las Capacidades Científicas”. “Esto se basa en que los temas que se desarrollarán no solamente aportan al desarrollo de la ciencia y de las capacidades científicas, sino que también da lugar a futuros proyectos que entrelazan el desarrollo sostenible, la inclusión social y la innovación tecnológica. Y es una ventana a la difusión del conocimiento con la participación de expositores y participantes internacionales, siendo pertinente con la internacionalización de la investigación”.El II Congreso en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil, ha sido financiado por el Programa Generación de Capacidades Científicas y Tecnológicas de la SENACYT.