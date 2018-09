Trucos y herramientas de lo que se puede hacer con Google

Hacer preguntas complejas, generar gráficos, calcular la propina para dar en un restaurante, traducciones rápidas, búsqueda de trabajo, son algunas de las funciones que están disponibles en Google.

A diario se realizan millones de consultas en el buscador. La mayoría de las personas introducen un término o frase en el buscador y de inmediato obtienen resultados relevantes que los llevan directamente a la información que necesitaban. Como el próximo 27 de septiembre el gigante de Internet cumple 20 años de creación busca compartir los trucos y herramientas que esconde en su caja de búsqueda, para hacer más fácil la vida de las personas.

1. Haz preguntas complejas

Ahora puedes solicitar "consultas compuestas" que requieren que se resuelvan la primera parte de la pregunta antes de abordar la segunda. Por ejemplo, "¿cuándo nacieron los arquitectos que construyeron el Burj Khalifa?" Google te responderá con las fechas de nacimiento de los tres arquitectos que construyeron el edificio más alto del mundo.

2. Encuentra información nutricional

Averigua la cantidad de calorías en tus comidas diarias. Por ejemplo, intenta preguntar "¿cuánta grasa contiene el pastel de chocolate?" O "¿cuánta azúcar contiene la salsa de tomate?" Google analizará las estadísticas nutricionales por ti.

3. Búsqueda de imágenes con ¡una imagen!

Carga una foto en Búsqueda de imágenes de Google para buscar fotos iguales o similares en la web y para obtener el origen y otros detalles. Es una excelente manera de averiguar si la foto de tu seguidor en Twitter es real o solo una copia de la foto de otra persona en otro sitio en Internet ;)

4. Calcula la propina y divide la factura

Puedes usar Google para calcular la propina cuando te encuentres en un restaurante. Simplemente busca "tip calculator", ingresa el costo de la comida y el porcentaje que deseas dar. Puedes pedirle a Google que te ayude a dividir la factura de manera equitativa con tus amigos. Esta función solo aparece en la versión en inglés del buscador.

5. Obtén respuestas sobre salud

Si no te sientes al 100%, puedes preguntarle a Google sobre síntomas como "dolor de cabeza en un lado" y el buscador te mostrará una lista de afecciones relacionadas. También, sobre enfermedades específicas, Google brinda información con el objetivo de ayudarte a navegar y explorar las condiciones de salud relacionadas con tus síntomas, y llegar rápidamente al punto donde puedes hacer más investigaciones a fondo en la web o hablar con un profesional de la salud.

6. Google en 1998

Da un paso atrás en el tiempo y revisa cómo se veía Google en 1998. ¿Cómo hacerlo? Abre el buscador y en la versión en inglés escribe la frase "Google in 1998". ¡Observa también cómo se veían los resultados por ese entonces!

7. Calculadora

Usa la calculadora incorporada de Google para calcular la aritmética. Por ejemplo, digita en la barra del buscador “(234*235)/2” y obtén el resultado. También hay un widget que te permite editar los números y continuar haciendo cuentas.

8. Generador de gráficos

Crea gráficos en Google escribiendo la ecuación que deseas graficar. Inténtalo escribiendo las siguientes coordenadas: “sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01,sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5”. ¿Descubriste qué es? ¡Un regalo para ti!

9. Comprueba cómo decir en inglés números largos

Escribe cualquier número largo y agrega "=english" al final de su búsqueda y Google deletreará la forma correcta de decir el número en palabras en inglés. Por ejemplo, ¿sabes cómo se dice “4 334 981 281 235”?

10. Conversiones de moneda

Puedes obtener conversiones de moneda precisas en tiempo real buscando, por ejemplo, “53, 962.50 rupias a dólares”. El resultado de conversión de moneda también te muestra cómo las monedas han fluctuado con el tiempo.

11. Recordatorios con Búsqueda por voz

Usa los recordatorios basados en la ubicación en la Búsqueda de Google para que te envíe notificaciones de hacer algo cuando pasas por una determinada ubicación. Por ejemplo, puedes decir "Recordarme que compre mantequilla la próxima vez que esté en..” y Google te recordará cuando estés cerca de la tienda.

12. Traducciones rápidas

Obtén traducciones rápidas buscando "cómo se dice buenas noches en francés" o simplemente "traducir buenas noches en francés".

13. Ubica tus aplicaciones con Slices (en Android)

“Slices” es una herramienta en los dispositivos Android que permite a los teléfonos inteligentes ser aún más “inteligentes” al mostrar partes de aplicaciones justo cuando más las necesitas. Por ejemplo, si te encuentras en EE.UU. y necesitas un taxi, en vez de abrir la caja de aplicaciones escribe "Lyft" en la Búsqueda de Google de tu teléfono Android y podrás ver un Slice interactivo que te ofrece el precio y la hora de un viaje, y puedes ordenarlo rápidamente sin tener que ir a la app.

14. Definiciones y sinónimos

Usa Google como diccionario de significados y sinónimos. Por ejemplo, busca "¿qué significa locuaz?".

15. Chequeo de información

Al buscar frases completas utilizando comillas, el buscador ofrecerá sitios en los que ese texto se encuentre de forma literal. Ideal para realizar comprobaciones y chequeos sobre su autenticidad o autoría.

16. Búsqueda de trabajo

Encuentra oportunidades de empleo en Google. Por ejemplo, puedes buscar: puestos de trabajo cercanos o trabajos de nivel inicial en finanzas. Los puestos provienen directamente de los empleadores y de las páginas de ofertas laborales en la web. Tan pronto como estos sitios publiquen nuevos trabajos, se agregarán a Google. (Disponible en algunos países por el momento).

17. Buscar dentro de un periodo de tiempo

Puedes solicitarle a Google que devuelva resultados de búsqueda de páginas creadas durante un período de tiempo específico utilizando la pestaña de “herramientas” para delimitar la fecha de consulta. Por ejemplo, puedes consultar sobre algo relevante que pasó en la “Copa del Mundo” entre el 9 y el 11 de julio de 2018. Esto es muy útil cuando buscas una historia específica o información sobre un tema general y sabes cuándo sucedió, pero no exactamente qué términos de búsqueda usar para encontrarla.

18. Búsquedas seguras

Evita imágenes explícitas, videos y sitios web desde los resultados de Búsqueda de Google con “Safe Search”. Puedes activarlo en la página de configuración de Búsqueda de Google.

19. Búsqueda avanzada

Si todos estos trucos aún no te permiten obtener lo que necesitas, puede usar “Búsqueda avanzada” para especificar los términos que deseas excluir o solo buscar páginas que están en los idiomas, regiones, sitios o formatos de archivo que deseas.

20. Me siento con suerte

Por lo general, puedes hacer clic en "Me siento con suerte" y te llevará directamente al resultado principal. Sin embargo, qué sucede si no escribes nada y presionas el botón ... Continúa, hazlo.