Presenta nueva línea de audio LG

LG presentó en Panamá su moderna y renovada línea de audio X-BOOM que incluye One Body, Minicomponentes y Bluetooth Speakers, especialmente diseñados para brindar calidad de sonidos profesionales, a todos los amantes de la música.



Esta nueva línea, de audio de LG, se encuentra disponible en los distribuidores autorizados, e incorpora 3 modelos con características particulares, pensando así en todos los gustos y presupuestos.

Bluetooth Speakers

Los modelos PK7, PK5, PK3 forman parte de la serie de Bluetooth Speakers. En conjunto con Meridian, LG logra un sonido de alta definición para superar los estándares más estrictos. Todos estos modelos han sido realizados tomando en cuenta las necesidades del mercado como lo son la conectividad y la portabilidad.

Los modelos PK5 y PK7 vienen con el sistema de X-Grip pensado para un mejor agarre y portabilidad del equipo, evitando así la exposición a golpes al evitar que el speaker entre en contacto directo con la plataforma donde se encuentre, haciéndolo más resistente.

La resistencia al agua y la batería de larga duración los convierten en el speaker ideal para cualquier lugar y ocasión. Para el modelo insignia de esta categoría, el PK7, su batería dura hasta 24 horas continuas.

Todos los modelos de esta serie vienen con resistencia a salpicaduras y una potencia de sonido de hasta 40W. El modelo PK3 resiste hasta un metro de profundidad de agua.

“Estos modelos forman parte de nuestra propuesta para el mercado joven, vibrante y amante de la música. La idea es proporcionarles un mejor ambiente a través de los juegos de luces incorporados en estos equipos, así como una mejora significativa en el aspecto de conectividad, sin dejar de lado todo el cuidado y la tecnología incorporada para que los aspectos acústicos sean insuperables “comentó Josemaria Forest, Gerente Regional de Mercadeo LG Electronics.

“LG ha incorporado en estos modelos una gran variedad de puertos y entradas para facilitar la interacción con nuestros equipos”, culminó Forest.



One Body

Dentro de la categoría de One Body, LG presenta el OK99, OK75 y OK55. Todos los modelos de One Body de esta línea cuentan con Vocal Effects, y la función de Karaoke Star que cancela la voz de la canción al mínimo y, a su vez, permite hacer cambios en la clave.

El OK99 que es modelo más avanzado de esta familia, cuenta con máxima potencia de 1800W y un Pro DJ Wheel que lo convierte en el equipo especial para las fiestas, al ser un producto multifuncional pero de sencillo uso.

“Estos equipos han sido diseñados pensando en todos los miembros de la familia. Es por ello que cuentan con múltiples entradas: USB, auxiliar, CD y bluetooth. Además, es posible conectar hasta 3 celulares” comentó Gady Blitz, gerente regional de producto de LG

Mini Componentes

Los modelos CK99, CK46 y CK57 forman parte de la familia de Minicomponentes que trae la marca a Panamá. Todos los modelos cuentan con Wirless Party Link, Bluetooth y el TV Sound Link, lo que se refleja en una mayor conectividad para el usuario. El modelo premium de esta serie (CK99) cuenta también con Multi Lighting y Rear Lighting, así como un Crossfader, Pro Dj Wheel y Party Accelerator y el Dj Loop, creando el ambiente ideal para prender la fiesta.

LG Electronics continuará trabajando por desarrollar propuestas que superen las expectativas de los consumidores actuales, con un pensamiento real y futurista, seguirá brindando experiencias y conectando al mundo a través de la música.