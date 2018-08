Melania Trump retoma su campaña contra el ciberacoso

AFP | La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, retomó el lunes su campaña para combatir el acoso cibernético, mientras su esposo enciende las redes sociales insultando a quienes considera sus opositores.

En un coloquio en las afueras de Washington, la primera dama instó a las compañías de tecnología a escuchar más las "ideas y preocupaciones de los niños" sobre el acoso en internet.

"Afrontémoslo: la mayoría de los niños son más conscientes de las ventajas y los inconvenientes de las redes sociales que algunos adultos", afirmó.

"En la sociedad global de hoy, las redes sociales son inevitablemente parte de la vida diaria de nuestros hijos. Esto se puede usar de muchas maneras positivas, pero también puede ser destructivo y dañino cuando se usa incorrectamente", agregó.

Desde que asumió el cargo, la esposa del presidente estadounidense no ha hablado muchas veces en público.

El 7 de mayo, una semana antes de ser hospitalizada para ser tratada durante varios días por una afección renal "benigna", según sus asistentes, Melania Trump lanzó su campaña "Be Best" (Sé mejor), su causa distintiva como primera dama.

La iniciativa está dirigida a mejorar la vida de los niños, y se basa en tres pilares: promover el bienestar físico y emocional de los menores; buscar un uso positivo de las redes sociales; y apoyar a las familias afectadas por la adicción a los opiáceos.

Pero la campaña "Be Best" de Melania Trump se ha visto eclipsada en gran medida por los improperios y el hostigamiento público que su marido hace cotidianamente.

Este mismo lunes, el presidente arremetió en Twitter contra los abogados y fiscales que investigan la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, llamándolos "matones enojados" y considerándolos una "deshonra nacional". Días atrás, le dijo "perra" a su exasesora Omarosa Manigault Newman, entre otros muchos insultos.

La directora de comunicaciones de la primera dama, Stephanie Grisham, salió al cruce de estas comparaciones, instando a los periodistas a centrarse en combatir el acoso cibernético de los niños.

"La presencia de la primera dama en eventos como la cumbre de acoso cibernético de hoy plantea un tema que es importante para los niños y las familias en todo el país", dijo en un comunicado.

"Ella es consciente de las críticas, pero eso no le impedirá hacer lo que cree que es correcto. El presidente está orgulloso de su compromiso con los niños y la alienta en todo lo que hace", agregó.