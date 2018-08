Facebook elimina red de "participación falsa" en Brasil que operó en México

EFE).- La red social Facebook eliminó un entramado en Brasil formado por 72 grupos, 50 cuentas y 5 páginas que operó en México y fomentaba la obtención de seguidores para aumentar el tráfico y obtener un "beneficio financiero", informó hoy la compañía estadounidense.La red de "participación falsa", radicada en el país suramericano y que era administrada por una entidad identificada como PCSD, fue detectada a partir de una investigación sobre la "amplificación" artificial de páginas políticas en las elecciones presidenciales de México.En esos grupos, cuentas y páginas, los usuarios podían "comprar y vender" reacciones y seguidores, lo que viola las políticas de autenticidad y 'spam' de Facebook, según indicó la red social en un comunicado."No permitimos un comportamiento no auténtico coordinado y estamos prohibiendo PCSD" de participar en nuestra plataforma, indicó la compañía en la nota.Facebook señaló que fueron alertados sobre el entramado por Digital Forensic Research Lab, la unidad de investigación de Atlantic Council, una organización no gubernamental estadounidense que avisa en tiempo real de "amenazas sobre abusos" y "campañas de desinformación".La red social ya removió en julio pasado 196 páginas y 87 perfiles de su plataforma en Brasil que eran usados por un conocido movimiento político de derecha para divulgar noticias falsas relacionadas con las elecciones presidenciales del próximo octubre.Esas páginas eran gestionadas por el Movimiento Brasil Libre (MBL), una organización conservadora que alcanzó una gran notoriedad durante las manifestaciones contra Dilma Rousseff antes de que el Congreso la destituyera como presidenta de Brasil a mediados de 2016.En el primer trimestre de este año, Facebook informó que ha retirado del aire un total de 837 millones de contenidos "no deseados" y bloqueado 583 millones de cuentas falsas alrededor de todo el mundo.