Google lanza el nuevo sistema Android 9 PIE

Android 9 Pie pone a la Inteligencia Artificial en el centro del sistema operativo para generar experiencias inteligentes y simples y ofrecer nuevas características para promover el bienestar digital.InteligenciaAndroid 9 hace más inteligente a tu teléfono, y lo ayuda a comprender y a adaptarse a tus necesidades:• Batería adaptable utiliza procesos de aprendizaje para comprender los patrones de uso de la batería y, de esta manera, poder priorizar la energía solo en las aplicaciones y servicios que te interesan.• Brillo adaptable entiende cómo ajustar el control deslizante de brillo de pantalla teniendo en cuenta la iluminación de tu entorno, y lo hace por ti de una manera eficiente.• App Actions predice lo que estás a punto de hacer, para que puedas realizar tu próxima tarea de forma rápida. En caso de que conectes tus auriculares al teléfono, automáticamente te mostrará la lista de reproducción más reciente en la pantalla de inicio.• Slices* trae directamente para ti la IU de tu aplicación favorita cuando más la necesitas, como el buscador de Google. Por ejemplo, cuando busques 'Lyft', verás los precios de tu viaje a casa y los datos del conductor allí mismo.* Estará oficialmente disponible en otoñoSimplicidadCon Android 9, ponemos especial énfasis en la simplicidad, la evolución de la interfaz de Android es más simple y accesible, tanto para los usuarios actuales como para los próximos millones que se sumarán.• Nuevo sistema de navegación presionando un único botón de inicio. Puedes deslizar hacia arriba desde cualquier lugar para consultar visitas previas en pantalla completa de las aplicaciones que usaste recientemente, con un simple toque te podrás dirigir a cualquiera de ellas. Si eres de las personas que cambia constantemente de una aplicación a otra, te tenemos buenas noticias: la selección inteligente de texto (que reconoce el significado del texto que está escribiendo y sugiere acciones relevantes) ahora funciona de modo general, lo que facilita la realización de las acciones que estás a punto de llevar a cabo.• Pequeños y útiles cambios: cambiar la forma en que funciona la pantalla de inicio es un gran avance, sin embargo, reconocemos que los pequeños cambios también pueden marcan grandes diferencias; por eso Android 9 incluye una configuración rápida rediseñada, mejores capturas de pantalla, controles de volumen simplificados, un botón de confirmación de rotación y una forma más sencilla de administrar las notificaciones.Bienestar digital*La tecnología debería promoverte a disfrutar de la vida, no distraerte de ella. Adoptando un enfoque que privilegia la conciencia y las medidas de control, hemos trabajado arduamente en agregar las capacidades necesarias a Android para ayudarte a lograr el equilibrio que buscas.• El panel de control te informa la cantidad de tiempo que pasas en tu dispositivo, incluyendo el que empleas en las aplicaciones, las veces que lo desbloqueaste y la cantidad de notificaciones recibidas.• App Timer te permite establecer límites de tiempo en las aplicaciones. Te notificará en el momento en el que estés cerca de tu límite, y luego te sacará de la aplicación para ayudarte a recordar tu objetivo.• Wind Down encenderá la Luz de Noche cuando oscurezca, y luego activará la función No molestar, reduciendo la luminosidad de la pantalla en escala de grises a la hora de dormir que elijas para ayudarte a conseguir el sueño en el momento que lo desees.