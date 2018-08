QLED 2018, un diseño que supera las expectativas

Samsung Electronics presentó su línea de televisores QLED 2018, un diseño que supera las expectativas. Los nuevos televisores QLED no sólo sorprenden por su calidad de imagen gracias a la tecnología Quantum Dot, sino también por su diseño y estética al momento de ser instalado en cualquier espacio.

"Los QLED 2018 están diseñados para ofrecerle al consumidor actual más libertad para decidir dónde y cómo quiere disfrutar su TV en el hogar. Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades e incluso adelantarnos a ellas, lo que nos ha hecho líderes mundiales 12 años consecutivos”, aseguró Ricardo González, director de Audio y Video para Samsung Electronics Latinoamérica.

Agregó que “la nueva serie QLED 2018 va más allá de lo imaginable, ofreciendo una calidad de imagen superior y una interacción sencilla. Samsung ha dado paso a una nueva era de pantallas inteligentes. Los televisores QLED logran detalles nítidos, conexión perfecta al contenido favorito de los usuarios a través de características inteligentes y un diseño simplificado que armoniza discretamente con cualquier espacio o estilo de vida.”

Las nuevas características de la línea QLED TV 2018 de Samsung son variadas y están diseñadas para satisfacer las necesidades de los consumidores de mejorar la calidad de imagen, comodidad, conexión y el uso compartido. Entre ellas destacan el nuevo One Invisible Connection y el diseño exclusivo de Samsung. La nueva línea también presenta Ambient Mode, una solución futurista que permite que el televisor se integre al entorno hogareño como nunca antes.

Samsung refuerza su compromiso con los televisores de pantalla ultra grandes al presentar varios modelos de 75 y 82 pulgadas en su línea de productos. Atrás quedaron las pequeñas pantallas rodeadas de cables en las que necesitabas mucho espacio para poder apreciar las imágenes con claridad. Con QLED te invitamos a descubrir pantallas que parecen infinitas, capaces de reproducir millones de colores, en las que la distancia de visionado ya no será un problema.

Los más destacados de Samsung QLED 2018:



AMBIENT MODE: Para complementar su apariencia impecable, Samsung ha introducido Ambient Mode para ofrecer un valor agregado, incluso cuando los consumidores no miran televisión. Este modo detecta el color o patrón de la pared sobre la que está montada el televisor, lo que permite combinarlo con la decoración interior para producir una pantalla elegante. Los consumidores ya no verán una pantalla lisa en negro cuando no estén viendo la televisión.



ONE INVISIBLE CONNECTION: Con varias características diseñadas para facilitar la vida cotidiana de los consumidores, la línea de televisores QLED 2018 ofrece un valor superior. Gracias al One Invisible Connection habrá un solo cable entre el televisor, los dispositivos externos y su conexión eléctrica, transmitiendo datos y energía para una apariencia perfecta. Esto marca el primer cable singular en la industria de la televisión que puede transmitir datos de alta capacidad AV a la velocidad de la luz mientras también transmite energía. El cable está diseñado con Teflón, que es resistente a altas temperaturas y conocido en todas las industrias por su durabilidad.

PANTALLA ULTRAGRANDE: Los modelos de la línea QLED 2018 están incluidos en la gama de televisores de pantalla ultragrande, que ofrecen tamaños de pantalla de 75 pulgadas o más, tal como sucede con su línea de televisores Premium UHD. Estos modelos reflejan la demanda de los consumidores por televisores de pantalla más grandes para una experiencia de visualización en el hogar más impactante y envolvente.

TV UHD 4K: Ahora ver televisión se convierte en un espectáculo sin precedentes. Con tecnología UHD 4K la nitidez excepcional de la imagen se apoya en una resolución cuatro veces superior a la del Full HD y alcanza los 3840×2160 píxeles, lo que le permitirá ver hasta el más mínimo detalle en todas las escenas y reproducir la más alta fidelidad de colores.

EL COMPLEMENTO PERFECTO: Llega acompañado de opciones de barra de sonido de acuerdo a la necesidad de cada usuario. La NW700 Sound+, que cuenta con un diseño optimizado que permite un montaje estético en la pared, que combina perfectamente con los televisores súper delgados de Samsung, con un ancho de 53,5 mm, brindando a los usuarios el complemento ideal para optimizar el diseño armonioso de su hogar.

Además, adopta tres canales y una tecnología de audio que facilita un sonido dinámico. El cuerpo de esta barra de sonido incluye un subwoofer integrado, que elimina la necesidad de un subwoofer externo y permite un diseño más fino que combina con cualquier espacio de entretenimiento en el hogar.

Para los gamers, Samsung ha pensado en la barra de sonido HW-N650 con tecnología Acoustic Beam que coloca a los usuarios en el centro de la acción y proporciona una sensación de sonido más envolvente. La potencia total que entrega este modelo es de 360W con un total de 8 altavoces, cada uno con su propio amplificador.



Entre los elementos que destacan está la direccionalidad del sonido, que coincide con lo que se está reproduciendo en la pantalla de una manera excepcional. Además de la sencillez de su instalación y el modo de juego que permite una calidad inigualable de sonido.