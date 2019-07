La Esquinita del 31 de Julio del 2019

Ex vice alcaldesa vuelve a la TV

Desde hace un mes, la ex vice alcaldesa Raisa Banfield, que antes se ataba a los árboles para pelear por la naturaleza y que luego de su paso por el gobierno no lo volvió a hacer, regresó a sus andanzas y a criticar en los medios. Mucha gente se pregunta en redes sociales ¿qué hace la señora en mención al frente de las cámaras, si se mantuvo cinco años muy calladita?

Canción de chiricano sube ánimos

El tema “Viral Pisadinha” de Joey Montana sigue siendo tendencia, en especial en los hospitales, donde la bailan los enfermos y doctores.

Buena iniciativa, pero ¿en ingles?

La gente no deja de comentar en redes sociales que la iniciativa de Telemetro grabar un video para “Panamá in a Day” es buena, pero no les gusta la idea de que sea en inglés. ¿No se escucharía mejor Panamá en un día? Podría ser una gran opción el castellano.

¿Quién es el experto en moda?

Jacky Guzmán y Haydee Bardayan lucieron una blusa igual y de inmediato comenzaron las comparaciones de a quién le lucía mejor. ¿Si no tienen la misma anatomía, por qué insisten?

Le recuerdan la diferencia de edad

Una chica mostró la aventura de su último viaje en pareja, pero los haters no dejaron de comentarle que es mayor que él. ¡Malvados!

Las redes son sus fieles aliadas

La taquilla llega a un punto extremo cuando ni en la privacidad del hospital, un famoso no dejó de compartir fotos. ¡Terrible!

Quiere que resuelva lo antes posible

La pareja del cantante Aurelio Tamayo, Leribeth Marie, le envió un mensaje directo a la exguerrera Génesis Arjona que decía: “No te veo haciendo nada en la Asamblea por el circuito 8-9. Y no pido obras, sino leyes”. ¿Esto qué es?

Quiere que superen la depresión

La presentadora Natalia González dijo que sufrió de depresión y hasta atentó contra su vida. Ahora aconseja a los que sufren. ¡Bien!

No perdonará a los haters

La Bibi se molestó porque una mujer le criticó el saus que vende. Aseguró que siempre lee las opiniones de sus seguidores, pero no aceptará la falta de respeto, ya que ser figura pública no es sinónimo de tener que soportar las groserías. La expresentadora mostró los comentarios y dijo que hasta la bloqueó. ¡Se pasan!