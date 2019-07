La Esquinita del 30 de julio del 2019

Una expresentadora se puso a ver las fotos de otra famosa y vio que lucía espectacular y con complejos. Colgó: “ahora la moda es tomarte una foto en traje de baño luciendo espectacular, pero escribir que estás llena de imperfecciones, llantas, pero la subes así por tu inmenso amor propio. Acto seguido todos te escriben lo pay que estás. Tan falta de atención están”, ¿Fue una piedra?Reconocido presentador alienta a la gente a esconderse para que la justicia se olvide de ellos. ¡Esperemos que este sea un chiste!Juanxo Villaverde caminaba en Lima con un abrigo de Panamá y le preguntaron: “¿Disculpe, es de Panamá? Deme unos minutos, quiero hablarle de mi admiración por Roberto Durán”. ¡Qué orgullo!La otrora reina de las redes sociales sigue en picada. Tras la promocionada cirugía que se hizo para lograr la silueta perfecta, se le han notado rollitos, por lo cual sus fanáticos no le han perdonado ni un segundo. Este fin de semana lució un diseño verde y la criticaron.Mónica Díaz subió una foto donde muestras sus imperfecciones y dijo que en todos los pesos y tallas que ha tenido siempre ha sido ella, con sus defectos, virtudes, necedades y manías. ¿Cuál es la necesidad?Una famosa compartió ayer el procedimiento de su “plasma” pero se lo inyectaban en el cuero cabelludo. Eso sí que es aguantar dolor.Hay una modelo que luego de los 40 quiere verse más sexy que cualquiera, lo malo es que se quita las lonjas con mucho retoque.Liza Hernández tampoco se queda callada cuando quiere que sus pensamientos sobrepasen fronteras. “Al final me van a juzgar de todas formas, así que lo sea”, escribió en sus redes sociales.Otro famoso dijo ayer que los artistas se quejan de que la radio no pone su música por payola pero a veces tampoco hay talento. ¡Horror!Muchos fueron los que aseguraron que la diputada Génesis Arjona se casó con su pareja Abdul. En la cuenta de sus fans colgaron una imagen de la exguerrera vestida de novia con un ramo de rosas en las manos y un detalle en la cabeza, pero minutos después la imagen desapareció. Al final todos se alegraron porque ella es feliz.